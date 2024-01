Genesis, la marque premium du groupe Hyundai, n'est arrivée en Europe que depuis quelques années, mais ses modèles constituent déjà une alternative valable aux berlines et SUV allemands plus traditionnels.

En France, il n'y a pas encore de réseau officiel, mais dans plusieurs pays du Vieux Continent (l'Allemagne et la Suisse, pour ne citer que quelques exemples), Genesis est plutôt bien établi. Quels sont les prochains modèles qui arriveront en 2024 ? Découvrons-le.

Voici les nouveautés Genesis attendues pour 2024 :

Genesis GV80 restylé

Parmi les premiers modèles Genesis à être mis à jour au cours de l'année 2024 figure le GV80. Le grand SUV coréen a été revu au niveau du design et de l'équipement, tandis que les moteurs restent inchangés. Le GV80 restylé reste équipé du six cylindres 3.0 turbo diesel de 272 ch et du 2.5 turbo essence de 304 ch.

Genesis GV80 restyling

De nouvelles selleries et de nouvelles teintes de carrosserie sont également proposées.

Nom Genesis GV80 restylé Carrosserie SUV Motorisation Essence et diesel Date d'arrivée Première moitié de 2024 Prix À partir de 85 000 euros

Genesis GV80 Coupé

Pour l'instant, il n'a pas encore été officiellement annoncé pour l'Europe, mais il semble assez probable que le GV80 Coupé arrivera également chez nous, étant donné le succès des SUV "profilés". En effet, la version de production du concept dévoilé à l'origine au Salon de New York 2023 se concentre sur un style qui rappelle vaguement le Porsche Macan.

Genesis GV80 Coupé

Les dimensions du coupé sont pratiquement identiques à celles du GV80 "normal", avec une longueur de 4,97 m et une largeur de 1,98 m. Malgré des proportions différentes, la hauteur ne change pas non plus, puisqu'elle est toujours de 1,71 m pour les deux modèles. En Amérique du Nord, cette dernière version est vendue exclusivement en transmission intégrale avec un 2.5 turbo de 304 ch et un 3.5 V6 équipé d'un turbocompresseur électrique de plus de 400 ch.

Nom Genesis GV80 Coupé Carrosserie SUV Motorisation Essence Date d'arrivée Deuxième moitié de 2024 Prix À partir de 90 000 euros

Genesis G90

Rivale directe de la Mercedes Classe S, de l'Audi A8 et de la BMW Série 7, la G90 est la plus grande Genesis de la gamme. Avec ses 5,28 m de long, le vaisseau amiral coréen affiche un style très proche de celui des autres modèles, à commencer par le design des phares avant et arrière.

Genesis G90

La Genesis offre un habitacle capitonné et riche en technologie. En plus des deux écrans de 12,3 pouces sur le tableau de bord, deux autres sont installés sur les appuis-tête des sièges avant pour divertir les passagers arrière. Pour l'Europe, la G90 est vendue exclusivement avec le V6 3.5 biturbo avec système de suralimentation électrique et 415 ch.