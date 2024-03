Le spécialiste allemand du tuning BRABUS a ouvert sa toute première boutique à Dubaï le mois dernier. L'ouverture de ce nouveau showroom fut accompagné de la présentation, en première publique, de la toute nouvelle Brabus Rocket 1000. Ce modèle qui connaîtra 25 exemplaires seulement est basé sur le modèle hybride GT 63 S E Performance d'AMG.

Avec une puissance de 1 000 ch et un couple maximal de 1 820 Nm, la nouvelle berline hybride est la voiture Brabus la plus puissante de tous les temps. La GT à quatre portes vous catapultera de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et atteindra une vitesse maximale de 315 km/h.

Galerie: Brabus Boutique Dubai Grand Opening

30 Photos

Comme pour tout autre véhicule sortant de l'usine BRABUS de Bottrop, en Allemagne, il est possible de personnaliser entièrement le véhicule et d'y inclure autant de détails spécifiques que l'on souhaite. La boutique permet au client de spécifier son propre véhicule, en utilisant un large éventail d'échantillons extérieurs et intérieurs, ainsi qu'une salle spéciale appelée "BRABUS Configuration Space", entièrement équipée d'un grand écran et d'un outil de spécification en ligne.

BRABUS Boutique

La boutique BRABUS a trouvé son emplacement au cœur de Dubaï, dans l'espace de vie City Walk, non loin de Sheikh Zayed Road et de Dubaï Downtown. Ce centre commercial en plein air abrite une multitude de magasins et de boutiques de grandes marques de luxe, ainsi que d'excellents restaurants, cafés et bars.

La nouvelle salle d'exposition, qui deviendra un nouveau lieu de rendez-vous pour les connaisseurs de l'automobile, ne présentera pas seulement les voitures hautes performances de la société. L'association du style de vie luxueux et de l'automobile est une réalité pour BRABUS, qui est connu pour ses défilés automobiles annuels.

Outre une ligne de mode complète, les fans et les clients peuvent également obtenir des conseils sur les bateaux et les motos de luxe, qui sont proposés dans les spécifications BRABUS et en collaboration avec leurs partenaires, le constructeur de bateaux finlandais Axopar Boat et le fabricant de motos autrichien KTM.

Les porte-parole de BRABUS ont annoncé l'ouverture d'autres boutiques dans le monde entier au cours des années et des mois à venir. Le showroom de Dubaï n'est qu'une première étape dans le développement de la marque allemande qui, tout en abordant des thèmes liés à votre mode de vie quotidien, se transforme en une marque plus large, orientée vers le style de vie, couvrant des segments tels que les bateaux de luxe, les motos, la mode, le mobilier, la décoration d'intérieur et bien d'autres encore.

BRABUS Crawler, spécialement conçu pour Drake