Vous aimez le stationnement automatique ? Sur les futurs modèles Ford, il pourrait ne plus y en avoir. Selon un rapport d'Automotive News Europe, l'Ovale bleu envisage de supprimer cette fonction sur les nouveaux modèles, en vue d'une importante réduction des coûts rendue nécessaire par les performances économiques moindres des voitures électriques.

La "perte", si l'on peut dire, ne devrait pas être la plus grave, même si le même choix pourrait être adopté par d'autres constructeurs dans les années à venir. Voyons pourquoi.

Fini le stationnement parallèle

La fonction de stationnement automatique des voitures Ford est actuellement incluse dans le pack plus large Ford Active Park Assist, qui comprend tous les dispositifs essentiels pour que les voitures puissent se garer de manière autonome, aussi bien en S qu'en L. Il s'agit notamment de capteurs de stationnement sur les côtés et sur les pare-chocs avant et arrière.

Selon Automotive News Europe, la première fonction qui pourrait ne plus être disponible sur les Ford à partir de 2024 pourrait être le S-parking, c'est-à-dire le stationnement parallèle.

L'Active Park Assist de Ford

Une fonction peu utilisée

Le journal rapporte que la nouvelle a été évoquée pour la première fois par Kumar Galhotra, directeur de l'exploitation de Ford, lors de la conférence de présentation des résultats de fin d'année de l'entreprise aux investisseurs.

Selon Automotive News Europe, le directeur a justifié ce choix en décrivant la fonction comme l'une des rares caractéristiques rarement utilisées par les clients dans le monde entier. Elle pourrait être incluse dans les coupes nécessaires pour réduire les coûts d'exploitation d'environ 2 milliards de dollars au cours des prochaines années. Selon les estimations de Kumar Galhotra, la suppression du stationnement automatique permettrait à d'économiser environ 60 dollars par voiture, soit un total de 10 millions par an. Pour en savoir plus, il ne reste plus qu'à attendre de nouvelles annonces de la part de l'entreprise.