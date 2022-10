La très jeune marque italienne Sportequipe, qui fait partie du groupe DR Automobiles basé à Molise, est prête à dévoiler un nouveau SUV qui deviendra le sixième modèle de sa gamme et se situera immédiatement dans le haut de gamme.

En effet, la Sportequipe 8 Hybrid Plug-in, dévoilée en première mondiale au Mondial de l'Automobile de Paris, a l'ambitieux rôle d'être le modèle le plus puissant et le plus avancé technologiquement du groupe fondé par Massimo Di Risio, devenant également la première voiture sur le marché avec un hybride plug-in alimenté au GPL.

Pour mieux comprendre quelles sont les forces et les particularités de Sportequipe 8, le nouveau SUV 7 places conçu et construit en Italie à partir de composants chinois, nous vous proposons notre analyse "point par point".

Un SUV massif de 7 places

A l'instar de la DR 7.0, la nouvelle Sportequipe 8 est la plus grande des voitures commercialisées par le groupe DR. Ses 4,72 mètres de long lui permettent d'accueillir jusqu'à sept personnes sur trois rangées de sièges dans une configuration 2-3-2.

La grande calandre, les proportions latérales massives et les grandes roues en alliage confèrent au Sportequipe 8 un look important du segment D, avec plusieurs différences stylistiques par rapport au modèle original vendu en Chine et dans plusieurs autres pays du monde.

Le seul hybride rechargeable au GPL

La singularité la plus frappante de la Sportequipe 8 Hybrid Plug-in réside toutefois dans son système d'alimentation tri-modal : électrique, essence et GPL. En effet, il s'agit de la seule voiture hybride rechargeable (c'est-à-dire rechargeable à partir d'une prise de courant) dotée d'un système GPL.

La batterie lithium-ion de 19,27 kWh de lui permet de parcourir 100 km en mode purement électrique, une autonomie parmi les plus importantes pour sa catégorie. Si les réservoirs d'essence et de GPL sont également utilisés, l'autonomie totale atteint presque 1 500 km.

320 ch : record de puissance pour le groupe DR

Au cœur du groupe motopropulseur hybride se trouve un moteur turbo essence 1,5 litre de 156 ch (115 kW) flanqué de deux moteurs électriques de 75 et 95 ch (55 et 70 kW). Ensemble, ils développent une puissance de 320 ch (la plus élevée pour une voiture du groupe DR) et un couple maximal de 510 Nm, permettant à la Sportequipe 8 Hybrid Plug-in d'accélérer de 0 à 100 km/h en 7 secondes.

Les différents modes de fonctionnement du système hybride impliquent l'utilisation d'un seul moteur électrique à basse vitesse, de deux moteurs électriques à des vitesses intermédiaires, d'un moteur thermique et de deux moteurs électriques en série à des vitesses plus élevées, et d'un moteur thermique uniquement, fonctionnant au gaz. Tous transmettent leur puissance sur le train avant.

Technologie et luxe pour l'intérieur

Un coup d'œil à l'intérieur de la Sportequipe 8 exposée à Paris révèle un habitacle surélevé avec une vaste sellerie en cuir et un grand écran numérique TFT qui abrite l'instrumentation et le système d'infodivertissement.

Sur le tunnel central, on remarque la présence du levier de vitesse CVT à 3 rapports, des boutons pour sélectionner le mode de conduite entièrement électrique ou hybride et de l'écran tactile pour régler la climatisation.

L'équipement de série comprend également un toit en verre panoramique, un système Keyless soft touch et des caméras à 360 degrés.

Les motorisations

Entre fin 2022 et début 2023, les moteurs bicarburation essence/GPL plus traditionnels seront également disponibles, ainsi qu'un système hybride rechargeable et même une version 4x4. Vous trouverez ci-dessous un schéma de la gamme complète de Sportequipe 8 pour 2023.

Les prix n'ont pas encore été annoncés, mais il est facile d'imaginer des chiffres légèrement supérieurs au prix cible de 40 000 € du Sportequipe 7.