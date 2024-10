À partir du 4 octobre, en France, en Suisse et en Pologne, tous les automobilistes abonnés à Canal+ et qui possèdent une Renault disposant d'OpenR Link pourront profiter de l'application de la chaîne privée française, dans le catalogue déjà bien étoffé du système multimédia connecté. En effet, le mercredi 2 octobre, les deux entreprises ont annoncé leur collaboration via un communiqué de presse.

L'application pourra être installée pour les véhicules déjà en circulation mais sera également préinstallée sur les véhicules Renault compatibles à la sortie de l'usine. Les abonnés Canal+ pourront alors profiter de toutes les fonctionnalités et de tout le contenu proposé sur l'application : des films aux séries, en passant par les documentaires ou les évènements sportifs, notamment en direct.

"Renault enrichit son expérience client à bord de ses véhicules au travers d’un contenu unique en s’associant avec les leaders du marché que ce soit pour la musique, les voyages ou encore le cinéma comme l’illustre le partenariat avec CANAL+. Le plaisir à bord des Renault, encore et toujours." - Arnaud Belloni, directeur global marketing chez Renault.

À bord de leur Scenic E-Tech electric ou de leur future Renault 5, les utilisateurs pourront utiliser l'application par exemple lors de la recharge pour suivre des compétitions sportives comme la Formule 1, le MotoGP, le rugby ou encore le football. Cependant, pour une question de sécurité, comme le précise le communiqué de presse, l'application Canal+ fonctionnera uniquement lorsque le véhicule sera à l'arrêt... et heureusement.

Le système OpenR Link de Renault accueille l'application Canal+

Si vous avez la chance de faire un tour au Mondial de l'Automobile à Paris, qui se tiendra du 14 au 20 octobre, vous aurez l'occasion de tester ce nouveau dispositif sur tous les véhicules Renault équipés d'OpenR Link.

Un partenariat et une campagne de publicité

Pour accompagner ce partenariat "exclusif", deux spots publicitaires dont le slogan est "Attente is the new cool" seront diffusés sur l'ensemble des chaînes du Groupe CANAL+, ainsi que sur l’app CANAL+ et MAX, à partir du 4 octobre.