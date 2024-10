Le nouveau Jeep Compass, le SUV compact à sept fentes dont les débuts sont attendus entre fin 2024 et début 2025, commence à se montrer. Un modèle important pour l'entreprise qui, comme la génération actuelle, sera produit en Italie dans l'usine Stellantis de Melfi. Les nouveautés seront nombreuses : de la plateforme au style, en passant par les moteurs et l'intérieur. Voici tout ce que l'on sait.

Un choix élargi

Tout d'abord la mécanique. Le nouveau Jeep Compass sera basé sur la plateforme STLA Medium, la même que celle des Peugeot 3008 et 5008. Comme les SUV du Lion, le Compass 2024 pourra donc compter sur différents types de motorisations : thermique, hybride et électrique. Avec la possibilité de disposer également d'une transmission intégrale.

Jeep Jeep Compass 2024, les premières esquisses. La face avant Jeep Jeep Compass 2024, les premières esquisses. L'arrière

Il n'y a pas encore de spécifications techniques, mais en regardant les "cousins" français, on s'attend à une gamme composée du 1.2 essence mild hybrid de 136 ch, du 1.6 plug-in de 195 ch et des électriques de 213 ou 230 ch, ce dernier avec une batterie de 96,9 kWh et une autonomie annoncée de 700 km.

En ce qui concerne le style, le teaser ne nous montre que le côté du nouveau Jeep Compass, dont les proportions sont très proches de celles de la génération actuelle. On remarque la verticalité particulière de l'avant et de l'arrière, typique des voitures tout-terrain, afin de permettre une meilleure perception des dimensions globales. Bien sûr, nous ne savons encore rien de l'intérieur du Jeep Compass 2024, mais il est facile d'imaginer un grand écran central pour gérer le système d'info-divertissement flanqué d'une instrumentation numérique.

Comme indiqué, la production est prévue pour 2025 à Melfi, tandis que la présentation pourrait avoir lieu en novembre 2024.