Le groupe ATMO, qui est notamment entré sur le marché turc en 2023, a rapidement accru sa présence sur le marché local et a désormais positionné la Serbie comme un tremplin pour son expansion dans les Balkans. La nomination de l'entreprise en tant que distributeur exclusif de SWM Motors en Serbie est la première étape de son expansion dans cette région. Avec des projets d'expansion prochaine dans d'autres pays des Balkans et sur les marchés voisins, ATMO vise à fournir des véhicules de qualité et abordables à la région.

Galerie: SWM G03F

5 Photos

Burak Azmanoğlu, directeur commercial de SWM en Turquie, a déclaré :

"La Turquie a toujours été un marché stratégique pour nous et nous continuons de positionner ce pays comme notre centre d'opérations et de production pour l'ensemble de la région des Balkans. Notre entrée sur le marché serbe est une étape importante dans ce voyage. Nous pensons que le potentiel automobile croissant des Balkans nous ouvrira la voie à la réalisation d’objectifs plus ambitieux dans notre région. Nous apporterons prochainement d’autres marques et modèles en Serbie et notre objectif est de proposer des SUV à essence, électriques et des véhicules utilitaires légers électriques pour, à terme, nous développer dans tous les Balkans."

Devenir un des leaders automobiles des Balkans

ATMO Group s'est fixé des objectifs ambitieux pour sa première année dans la région et prévoit de figurer parmi les dix premières marques automobiles locales. L'entreprise fait une entrée remarquée sur le marché en collaborant avec des concessionnaires dans les trois plus grandes villes de Serbie : Belgrade (la capitale), Novi Sad et Niš.

ATMO Group vise à offrir une excellente expérience client, au-delà de la vente de véhicules, grâce à un service fiable et à son réseau de concessionnaires bien structuré. En se concentrant sur le développement de ces derniers, la logistique, la fourniture de pièces de rechange et les services de garantie, ATMO Group vise à fournir une valeur à long terme aux clients et aux partenaires commerciaux de la région.