Carlos Tavares a été nommé PDG et président du Groupe PSA en 2014. Lorsque le conglomérat français a fusionné avec Fiat-Chrysler Automobiles en 2021, il est devenu le premier PDG de Stellantis. Mais les concessionnaires américains ne sont pas vraiment ravis de la façon dont l'homme d'affaires portugais de 66 ans dirige le navire.

Dans une lettre ouverte adressée à M. Tavares, le Conseil national des concessionnaires américains de Stellantis a accusé le PDG de mener le quatrième constructeur automobile mondial vers un "désastre". Les concessionnaires sont particulièrement mécontents de la façon dont le grand patron a empoché près de 40 millions de dollars l'année dernière. En outre, on reproche au grand patron d'être à l'origine de la "dégradation rapide" de Jeep, Ram, Dodge et Chrysler.

Les ventes de Jeep ont chuté de 9 % au premier semestre 2024 et celles de Ram de 26 %. Chrysler a subi une baisse de 8 % et Dodge de 16 %. Fiat a augmenté ses ventes de 67 %, mais ce chiffre semble plus élevé qu'il ne l'est en réalité puisque la marque italienne n'a vendu que 316 voitures aux États-Unis jusqu'en juin. Quant à Alfa Romeo, les livraisons ont augmenté de 2 %.

Disponible au format PDF et datée du 10 septembre, la lettre ouverte met en évidence les vives inquiétudes des concessionnaires américains quant à la direction prise par Stellantis :

"La part de marché de vos marques a été réduite de près de moitié, le cours de l'action Stellantis est en chute libre, les usines ferment, les licenciements se multiplient et les principaux dirigeants fuient l'entreprise. Poursuites des investisseurs, poursuites des fournisseurs, grèves, les retombées s'accumulent. Votre propre réseau de distribution, votre corps de revendeurs, a été laissé dans un état anémique et diminué."

Stellantis a déjà réagi :

"Chez Stellantis, nous ne pensons pas que les attaques personnelles publiques, telles que celles contenues dans la lettre ouverte du président du NDC à l'encontre de notre PDG, soient le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes. Nous nous sommes engagés sur une voie qui s'avérera fructueuse. Nous continuerons à travailler avec nos concessionnaires afin d'éviter tout conflit public qui retarderait notre capacité à obtenir des résultats."

Mais tout n'est pas si sombre chez Stellantis. Cette semaine, elle a annoncé son intention d'investir 406 millions de dollars dans trois usines du Michigan afin de construire des véhicules électriques parallèlement à leurs homologues à moteur à combustion. L'une de ces usines se trouve à Sterling Heights, où M. Tavares a récemment déclaré que trop de camions devaient être réparés dès leur sortie de la chaîne de montage.

Autre bonne nouvelle : aucune des 14 marques chapeautées par l'entreprise ne sera supprimée. Bien que M. Tavares ait déclaré en juillet que les constructeurs automobiles non rentables seraient éliminés, une déclaration officielle ultérieure de Stellantis a réaffirmé que l'entreprise s'en tenait à son plan initial annoncé en 2021.

Lors de la création du mastodonte de l'automobile début 2021, M. Tavares s'était engagé à injecter de l'argent dans toutes les marques pendant 10 ans. Cela signifie que des marques en difficulté telles que Chrysler aux États-Unis, Lancia et DS Automobiles en Europe devraient être sauvées au moins jusqu'à la fin de la décennie.

Stellantis semble faire des efforts pour améliorer la qualité, à tel point que la Wagoneer S pourrait être retardée jusqu'à ce que la première Jeep EV pour l'Amérique fournisse une "qualité parfaite".

Les concessionnaires américains souhaitent que Tavares prenne les bonnes décisions afin que Stellantis puisse regagner les parts de marché perdues et utiliser pleinement la capacité de production disponible. Comment ? En remettant "vos employés, nos employés et les employés de vos fournisseurs au travail en construisant et en vendant des voitures que les Américains veulent acheter et qu'ils peuvent s'offrir".

Le Conseil national des concessionnaires Stellantis des États-Unis affirme avoir vu venir cette situation regrettable et avoir "tiré la sonnette d'alarme" auprès de l'équipe dirigeante depuis plus de deux ans. Il accuse le PDG de s'être engagé dans une voie qui "allait s'avérer désastreuse à long terme. Un désastre non seulement pour nous, mais pour toutes les personnes impliquées, et maintenant, ce désastre est arrivé".

Le groupe Volkswagen, rival de Stellantis, traverse lui aussi une période difficile. Arno Antlitz, a déclaré la semaine dernière que l'entreprise avait "un, voire deux" ans pour redresser la barre.