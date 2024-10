Parmi les quatre "grands" de l'automobile chinoise figure Changan. Le constructeur de Chongqing, fondé en 1990 et protagoniste de coentreprises avec Suzuki, Mazda et Ford, arrivera en Europe à partir de la fin 2024, avec l'intention d'atteindre tous les pays d'ici 2028. Le premier modèle commercialisé en Europe sera le Deepal S07, un crossover 100 % électrique né de la collaboration avec Huawei et CATL qui, en Chine, est vendu pour l'équivalent d'environ 23 000 euros.

Le programme

Changan prévoit de démarrer ses activités en Norvège, au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas en 2024. Concrètement, la marque a déjà enregistré ses succursales en Allemagne et aux Pays-Bas en septembre. Par la suite, l'entreprise prévoit d'étendre sa présence à la Suisse, à la Suède et à la Finlande en 2025, puis à l'Espagne et à l'Italie en 2026.

Changan Deepal S07

L'entrée sur le marché britannique est prévue pour juillet 2025, tandis que d'ici 2028, l'entreprise vise à s'établir sur tous les principaux marchés du Vieux Continent. Outre le Deepal S07, la marque prévoit également d'introduire des modèles entièrement hybrides et hybrides rechargeables, bien qu'aucune autre information n'ait été communiquée pour le moment.

Le S07 "parle" (aussi) italien

La conception du Deepal S07 a été confiée au centre de design italien de Changan, basé à Turin. En fait, pour soutenir l'expansion européenne, l'entreprise exploite l'expertise locale et les partenariats internationaux.

Depuis 2003, l'entreprise dispose d'un centre de conception dans la capitale piémontaise et a ensuite étendu sa présence au Royaume-Uni et en Allemagne. Actuellement, Changan emploie une équipe de plusieurs centaines de personnes en Europe pour développer des véhicules qui répondent aux besoins spécifiques du marché européen.

L'entreprise renforce également ses activités commerciales, logistiques et de vente, et recrute des concessionnaires locaux pour mettre en place un réseau de vente et de service. De plus amples informations sur les modalités et les lieux d'achat des modèles "européens" de Changan, qui pourraient être des concurrents directs de Leapmotor, seront fournies dans les mois à venir.