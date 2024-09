BMW a présenté le premier exemple de ce que l'on appellerait le "SUV Coupé" il y a plus de 15 ans. Le X6 a fait ses débuts pour l'année-modèle 2008, et ce style de carrosserie n'a cessé d'écorner le segment depuis lors (malgré ce que les ventes pourraient suggérer). Mais BMW est en train de tuer son X4, et maintenant Mercedes-Benz pourrait suivre le mouvement en arrêtant la production de ses deux SUV coupés.

Selon un rapport du média allemand Handelsblatt, le GLC Coupé et le GLE Coupé pourraient tous deux être supprimés, Mercedes-Benz continuant à réduire sa gamme. Ou alors, les deux modèles pourraient être combinés en un seul SUV coupé plus épuré. Pour ce que cela vaut, le site web cite des "initiés de l'entreprise" pour cette information. Il faut donc prendre cette information avec des pincettes.

Mais elle serait logique étant donné les efforts continus de Mercedes-Benz pour simplifier sa gamme. La société a supprimé la Classe C Coupé, la Classe E Coupé et la CLS en 2023, et a introduit un seul modèle à leur place : le nouveau CLE Coupé. Le constructeur a également supprimé la Classe A berline en 2022 pour laisser place au nouveau coupé CLA.

Une nouvelle version du GLC est apparemment prévue pour 2026, mais on ne sait pas si la prochaine itération conservera le style de carrosserie coupé ou le nom GLC. Mercedes-Benz vient de mettre à jour le SUV GLC pour 2024, y compris le coupé, avec des options de motorisation rafraîchies et une variante hybride rechargeable avec jusqu'à 130 km d'autonomie selon le cycle européen WLTP. Le GLE a bénéficié d'un rafraîchissement similaire.