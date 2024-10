Brembo et Öhlins Racing viennent de conclure un accord majeur. Le fabricant de freins emblématique vient d'acquérir Öhlins, auprès de la société mère Tenneco, pour 405 millions de dollars (soit environ 371 millions d'euros), d'après un communiqué de presse de Brembo. Si l'acquisition rencontre toutes les approbations réglementaires, il s'agira de l'acquisition la plus importante de l'histoire de Brembo. Elle va élargir considérablement l'offre de la marque sur le marché de la performance automobile.

Öhlins Racing est connu pour ses composants de suspension axés sur les performances pour voitures et motos, tant pour les applications routières que de course. Basée à Stockholm, l'entreprise a été fondée en 1976 et possède actuellement deux sites de fabrication en Suède et en Thaïlande. Elle dispose également de deux centres de recherche et développement dans ces deux sites, ainsi que de quatre sites de distribution et de test de nouveau en Suède et en Thaïlande, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis. Öhlins Racing emploie actuellement environ 500 personnes.

Voici ce qu'a déclaré Tom Wittenschlaeger, le PDG d'Öhlins Racing, suite à ce rachat par l'entreprise Brembo :

"En unissant nos forces à celles de Brembo, nous sommes ravis de débloquer de nouvelles opportunités de croissance et de tirer parti de nos forces et atouts respectifs pour stimuler l'innovation et offrir encore plus de valeur à nos clients et à nos employés."

On ne sait pas encore si Brembo va apporter des changements significatifs à ses effectifs ou à sa gamme de produits. Le fabricant de freins s'est développé ces dernières années, notamment avec l'acquisition de SBS Friction, en 2021, pour ajouter des composants de freinage pour motos et VTT à sa gamme. Plus tôt cette année, Brembo a également annoncé une nouvelle usine de production en Thaïlande.

"Öhlins est un partenaire idéal pour Brembo", a raconté Matteo Tiraboschi, président exécutif de Brembo.

"C'est une marque de renommée mondiale, avec une activité solide et une réputation inégalée, aussi bien sur les circuits que sur la route. Nous accueillons Öhlins au sein de notre groupe comme une excellente occasion d'élargir notre offre pour le marché automobile. Avec cet ajout, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie visant à fournir des solutions intelligentes intégrées à nos clients, en tirant parti des synergies entre les technologies clés du secteur automobile."

Les approbations finales de l’accord devraient intervenir en 2025.