Les plaquettes de frein garantissent la sécurité du conducteur sur la route et améliorent les performances du véhicule. Face aux nombreux modèles proposés sur le marché, il peut être difficile de faire un choix rationnel pour optimiser le freinage de l'automobile. Voici quelques conseils et astuces pour sélectionner et installer les bonnes pièces en fonction des habitudes de conduite.

Les différents matériaux de plaquettes de frein et leurs avantages

Les différents modèles de plaquette de frein disponibles sur le marché sont fabriqués avec divers matériaux qui leur confèrent des propriétés spécifiques. Certains peuvent être plus indiqués pour un style de conduite ou un usage donné.

La céramique

Les plaquettes de freins fabriqués avec ce matériau sont conçues à partir d'un mélange de fibres céramiques et de matières non métalliques. Elles sont appréciées pour leur durabilité et améliorent les performances du véhicule. Ces pièces ne produisent pas beaucoup de bruit et de poussière pendant leur fonctionnement. Cela limite l'usure des disques, conserve la propreté des roues et réduit l'émission de particules fines.

Les plaquettes de frein en céramique supportent les températures élevées et les conditions difficiles. Elles sont donc parfaites pour une conduite sportive. C'est le choix idéal pour les personnes qui participent à des compétitions automobiles avec leurs voitures. Ces pièces sont cependant plus chères que les autres modèles. Elles ne sont pas recommandées pour les véhicules lourds et les camions.

Les matériaux organiques

Les plaquettes de frein organiques ou NAO (Non-Asbestos Organic) sont essentiellement composées de matériaux non métalliques tels que les fibres de verre, le caoutchouc, le kevlar, les résines... Elles coûtent en général moins cher que les autres modèles disponibles sur le marché et produisent très peu de poussière. Elles sont appréciées pour leur douceur de freinage et leur fonctionnement silencieux.

La durée de vie des plaquettes de frein avant ou arrière organiques est cependant très courte et elles sont moins efficaces dans des conditions extrêmes (chaleur élevée par exemple). C'est pour cette raison qu'elles sont recommandées pour une conduite urbaine dans laquelle les freinages ne sont pas trop brusques. Cela préserve l'état des disques et maintient la performance globale du véhicule.

Le semi-métal

Les plaquettes de frein semi-métalliques sont robustes et ont une forte capacité de dissipation de la chaleur. Elles contiennent entre 30 et 65 % de métal (cuivre, fer, acier et autres composés). Avec ces pièces, il est possible de faire des freinages d'urgence même dans des conditions de conduite difficiles. Elles sont donc adaptées pour une utilisation normale (en ville ou sur autoroute) ou sportive. Les plaquettes en semi-métal produisent toutefois plus de bruit que les modèles en céramique. Elles sont aussi abrasives et provoquent l'usure des disques de frein.

Les différentes étapes pour installer les plaquettes de frein

La première étape consiste à démonter les plaquettes d'origine du véhicule en le surélevant sur une chandelle. Si la voiture est équipée d'un témoin d'usure, il faut débrancher le contacteur qui relie le frein au châssis. Dans le cas où l'automobile comporte des étriers fixes, il suffit d'enlever les goupilles et les ressorts pour extraire la pièce à remplacer. S'il s'agit de modèles flottants, la partie mobile doit être entièrement retirée. L'utilisation d'un tournevis est également nécessaire pour repousser le piston.

Il faut ensuite brosser soigneusement les parois des plaquettes neuves pour éliminer les poussières éventuelles. Un nettoyage du guidage de support est aussi recommandé pour faciliter l'adhérence. Lorsque les vis de fixation sont rouillées, il est préférable de les remplacer avant de remettre le piston.

La dernière étape du processus consiste à installer les nouvelles plaquettes. Il est conseillé de commencer par lubrifier les surfaces d'appui de l'étrier avec un produit permanent à haute résistance thermique. Les zones de friction qui entrent en contact avec les disques doivent rester lisses. Il est possible d'utiliser de l'acétone pour éliminer la graisse qui a coulé dessus. Après le montage, une réactivation du circuit de freinage est nécessaire. La vérification du niveau du liquide de frein est également requise avant de reprendre le volant.

Quelques astuces pour prolonger la durée de vie des plaquettes de frein

L'adoption d'une conduite douce et anticipative permet de prolonger la durée de vie des plaquettes de frein d'un véhicule. Le risque d'usure des disques est réduit quand les arrêts sont prévus et que les freinages brusques sont évités. Il est également bénéfique de ne pas surcharger la voiture au-delà de sa capacité maximale. Le coffre de l'automobile doit être débarrassé des objets inutiles.

Le suivi d'un programme d'entretien régulier est par ailleurs nécessaire pour s'assurer que les plaquettes marchent correctement. Il faut aussi veiller au renouvellement du liquide de frein selon les recommandations du fabricant. Un défaut de fonctionnement des étriers ou du piston peut provoquer une défaillance des disques. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de faire fréquemment inspecter ces éléments par un mécanicien professionnel afin de détecter les éventuelles anomalies.

Il est enfin important de rester attentif aux signes de détérioration des plaquettes. L'émission d'un grincement des témoins d'usure, les bruits et vibrations lors du freinage indiquent en général que les pièces ne sont plus efficaces et qu'elles doivent être remplacées.

Les erreurs courantes à éviter lors du remplacement des plaquettes de frein

Il arrive souvent que les professionnels oublient de vérifier l'état des disques de frein lors du remplacement des plaquettes. Cette inspection est pourtant importante, car une usure ou rayure de ces pièces peut compromettre le système de freinage du véhicule. Une autre négligence consiste à ne pas suivre la procédure d'installation recommandée par le fabricant. Cela peut entraîner des problèmes tels que des bruits inhabituels et une réduction de la performance globale de l'automobile. C'est pour cette raison qu'il est préférable de respecter les indications du constructeur par rapport au serrage des vis et l'utilisation des lubrifiants appropriés.

Après le montage des plaquettes de frein, il ne faut pas oublier le rodage. Il consiste à effectuer quelques freinages progressifs à faible vitesse suivis de périodes de refroidissement. Cette étape permet en effet de s'assurer qu'il y a une surface de contact optimale entre les nouvelles pièces et les disques. Cela améliore l'efficacité du système de ralentissement et prolonge la durée de vie des autres composants (étriers, piston...). Une dernière erreur à éviter est l'utilisation de plaquettes de mauvaise qualité. Les produits de grandes marques et fabriqués avec des matériaux résistants sont plus appropriés.