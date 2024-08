Un incendie de véhicule s'est déclaré dans l'usine Rivian de Normal, dans l'Illinois, au cours du week-end, endommageant une cinquantaine de véhicules. Les pompiers ont été alertés de l'incendie peu avant 21h45 samedi, et une vidéo de l'incident montre des flammes et de la fumée s'échappant du parking nord de l'usine. L'incendie ne s'est pas propagé au-delà des voitures, épargnant l'usine, et personne n'a été blessé.

Le porte-parole du service d'incendie de Normal, Matt Swaney, a déclaré à WEEK-TV que les pompiers avaient éteint les flammes dimanche à minuit, mais qu'ils étaient toujours sur les lieux. Les incendies de batteries peuvent être difficiles à éteindre et il existe un risque qu'il se rallume. On ne sait pas exactement ce qui a provoqué le départ de feu, mais le service a déjà commencé son enquête. Rivian construit les modèles R1T et R1S dans cette usine.

Une perte plus grande que prévu ?

Une photo aérienne publiée sur le groupe Facebook de discussion sur les véhicules électriques Rivian, prise le lendemain matin, a révélé l'étendue des dégâts. Plus de 30 Rivian semblent avoir brûlé jusqu'à leur châssis, avec très peu de restes. Les autres véhicules semblent en bon état de loin, mais il n'y a aucun moyen qu'ils aient échappé à la chaleur sans dommage.

Motor1 a contacté le service d'incendie de Normal et Rivian lundi matin pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour sur l'incident. Nous mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.