Il n'y a pas que des voitures. Parmi les nouveautés du Mondial de l'Automobile de Paris 2024 figurent également d'intéressantes voitures sans permis. Le groupe Ligier est présent au Mondial de l'Automobile avec la JS50 remaniée et le Myli 2025. Une moto cargo, appelée Pulse 2, capable de transporter jusqu'à 150 kg de marchandises avec une autonomie de 40 kilomètres, fait également son apparition, mais elle est uniquement destinée aux professionnels et appartient à la gamme Ligier Professional.

"Les nouveaux modèles que nous présentons constituent une synthèse parfaite de la technologie, du design et de la praticité, avec un accent particulier sur la durabilité", a déclaré François Ligier, président du groupe Ligier, lors de la conférence de presse.

Antonello Curcuruto, directeur des ventes du groupe Ligier et directeur général de Ligier Italie et Espagne, et Toshihide Soga, directeur de la Ligier Professional Business Unit, ont également souligné le fort esprit pionnier de l'entreprise qui, avec plus de 40 ans d'expérience et deux sites de production en France, produit plus de 16 400 véhicules par an et emploie environ 580 personnes.

Ligier JS50 (2024)

La Ligier JS50 présente un design renouvelé et une face avant sportive, avec des phares Full LED équipés d'un indicateur de direction dynamique, et des jantes Ultimate noir mat de 16 pouces. À bord, le cockpit est numérique, avec une tablette tactile de 10 pouces compatible CarPlay et Android Auto, un système audio HIFI Pioneer 6.0 et la recharge sans fil pour smartphone ; le tableau de bord est agrémenté de détails aspect carbone et les sièges sport ont des surpiqûres contrastées.

D'un point de vue technique, la nouvelle JS50 propose deux variantes: une version 8,28 kWh et une version 12,42 kWh qui garantit jusqu'à 192 kilomètres d'autonomie (cycle WMTC). Une version L7e sera également disponible, avec une vitesse de pointe de 75 km/h, accessible dès l'âge de 16 ans avec un permis B ou B1. Au printemps 2025, Ligier présentera également une variante avec un moteur diesel Euro 5+.

Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2024, les commandes étant déjà ouvertes dès à présent avec quatre niveaux de finition.

Ligier Myli

La première Ligier a été lancée en 2023, aujourd'hui la Myli 2025 qui fait ses débuts à Paris introduit plusieurs nouvelles caractéristiques, notamment l'ouverture électrique du hayon, un double essuie-glace, de nouveaux sièges et une nouvelle sellerie intérieure, un Connect Pack qui comprend la recharge par induction pour les smartphones et des rétroviseurs avec des clignotants intégrés. Grâce à son coffre de 459 litres, le Myli est également adapté aux déplacements en dehors de la ville.

Deux variantes sont disponibles : l'une avec 8,28 kWh et l'autre avec 12,42 kWh, qui peuvent parcourir jusqu'à 192 kilomètres avec une seule charge. Une version thermique diesel 5+ arrivera également dans le courant de l'année 2025.