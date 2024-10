Le groupe Chery est prêt à débarquer en Italie avec son propre centre de recherche et de développement. La nouvelle nous vient directement de Wuhu, en Chine, où se déroule actuellement l'International User Summit, un événement dont le géant chinois (deuxième constructeur de voitures produites dans le pays et premier pour les véhicules exportés dans le reste du monde) est le protagoniste.

Shawn Xu, PDG d'Omoda et de Jaecoo International et vice-président de Chery International, s'est adressé à nous.

Les prochaines étapes

Bien que M. Xu ne l'ait pas confirmé directement, le centre devrait être situé dans la région de Turin et comptera au moins 100 employés. Les techniciens de Chery s'y occuperont des « tests et adaptations » des modèles produits en Chine.

En d'autres termes, une fois que les modèles arriveront en Europe, ils passeront par ce centre où ils essaieront d'adapter les voitures aux besoins des clients du Vieux Continent (ainsi que de répondre aux exigences d'homologation), notamment en termes de configuration et - très probablement - de sécurité.

Le centre devrait ouvrir ses portes dans le courant de l'année 2025 et, à un stade ultérieur, il sera également chargé de concevoir des modèles destinés exclusivement à l'Europe.

En Europe pour l'Europe

De plus amples informations sur ce nouveau centre - à commencer par son emplacement exact et le début des travaux - seront communiquées dans les semaines à venir. Il semble toutefois que les contacts entre le gouvernement italien et la direction de Chery, qui avaient déjà commencé il y a un certain temps, aient été fructueux.

L'arrivée de Chery en Europe s'inscrit également dans le cadre de la stratégie du groupe intitulée « En Europe pour l'Europe », qui souligne la volonté de l'entreprise d'implanter en Europe toute une série d'activités liées à la production et à la recherche et au développement.

Motor1.com Omoda 5 2024 Jaecoo Jaecoo 7

À cet égard, Chery envisage d'ouvrir une Gigafactory sur le Vieux Continent, même si beaucoup dépendra de l'évolution du marché dans un avenir proche. Un marché sur lequel Omoda & Jaecco (les deux marques avec lesquelles le groupe est arrivé en Europe ces derniers mois) veulent être de plus en plus présents.

En 2025, outre la Jaecoo 5, nous verrons également l'Omoda 3, un SUV du segment B qui sera disponible avec des moteurs full hybrides à essence et 100% électriques.