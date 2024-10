Omoda. Le nom est facile à retenir et comme toutes les nouvelles marques chinoises qui entrent sur notre marché automobile, il est de plus en plus familier. Certains d'entre vous ont peut-être même déjà vu l'Omoda 5 en direct, dont le lancement a fait l'objet d'une campagne ces dernières semaines.

Que signifie Omoda ? La lettre " O " vient du mot " Oxygène ", tandis que " Moda " signifie " mode " et " moderne ". Il s'agit d'une marque très jeune, née il y a seulement deux ans, grâce au grand groupe chinois Chery, qui l'a d'abord introduite en Russie et au Kazakhstan (c'était en octobre 2022) avec l'Omoda C5 (rebadgé du crossover Chery Omoda 5 du même nom). Le président de Chery, Zhang Guibing, a déclaré qu'il s'adressait à des clients à la mode, " dynamiques et avant-gardistes ".

Sur certains marchés, Omoda - dirigée par Steve Eum, vice-président et directeur général du design de Chery en Chine - est positionnée comme une marque de luxe par rapport à la marque Chery, plus grand public, et en Europe, elle arrive avec Jaecoo, l'autre marque (positionnée plus haut qu'Omoda) sous laquelle Chery vend ses voitures en dehors de la Chine.

Omoda, profil de l'entreprise

Avant de parler d'Omoda, il est nécessaire de rappeler qui est le groupe Chery, premier exportateur chinois depuis 21 ans.

Il comprend 300 filiales ou sociétés affiliées, emploie plus de 80 000 personnes en Chine et s'appuie sur une structure d'entreprise répartie sur les cinq continents. L'année dernière, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est élevé à environ 42 milliards d'USD, a déclaré Charlie Zhang, vice-président de Chery Auto, “créant ainsi plus de 300 000 emplois”.

Chery Auto compte déjà plus de 13 millions de clients dans le monde, répartis dans plus de 80 pays ; elle possède six centres de recherche et de développement, 17 usines d'assemblage et travaille avec plus de 4 000 partenaires.

Omoda a été créée en juin 2022 en tant que marque indépendante pour le marché russe. Positionnée au-dessus de la marque Chery et en dessous de la marque Exeed, elle a été si bien accueillie que près de la moitié des Omoda C5 produites (45 %) ont été vendues en Russie.

En avril 2023, Omoda a été dévoilé en tant que marque mondiale avec Jaecoo, avec l'objectif d'atteindre des ventes annuelles de 1 400 000 unités dans le monde d'ici 2030 (hors Chine). Le même mois, Chery a créé une société distincte en Chine appelée Anhui Omoda Jaecoo Automobile Co. pour vendre les voitures.

Le même mois, Omoda a été introduite en Afrique du Sud, en tant que marque de luxe, et en mai, elle est arrivée au Mexique, se distinguant ainsi de Chery (Chirey au Mexique), ce qui a entraîné le changement de marque de la Chirey Omoda 5 sous le nom d'Omoda C5. La marque a également annoncé la sortie prévue de l'Omoda O5 et de l'Omoda C5 EV, ainsi que l'ouverture de 70 concessions dans tout le pays, partagées avec la future marque Jaecoo.

Omoda a fait son entrée sur le marché européen cette année, se vendant en Espagne depuis le mois de mars. En avril 2024, Chery a signé un accord de coentreprise avec la société espagnole EV Motors pour construire des véhicules Omoda dans une ancienne usine Nissan à Barcelone, en Espagne, et est entré au Royaume-Uni le mois suivant, vendant l'Omoda 5 et l'Omoda E5. Après l'été, l'Omoda 5 est arrivé en Italie.

Omoda, technologies

Omoda s'appuie sur l'expérience et la force de conception du groupe Chery pour proposer, en dehors de la Chine, une gamme croissante de SUV compacts à essence, électriques et, depuis peu, hybrides rechargeables. Le SUV intermédiaire Omoda 9 est également vendu dans certains pays.

Il existe trois plateformes pour les voitures de marque Omoda, bien que les modèles actuellement vendus en Europe n'en utilisent qu'une seule :

La plateforme modulaire T1X est l'une des plus connues du groupe Chery, avec un empattement compris entre 2,56 et 2,80 mètres qui permet d'accueillir des SUV et des crossovers à 5 ou 7 places, avec une garde au sol de 14,5 à 19 centimètres pour assurer de bonnes capacités tout-terrain dans des conditions tout-terrain légères. Le T1X est actuellement utilisé sur l'Omoda 5 avec un moteur essence-électrique et sur l'Omoda 7 avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable.

La plateforme M1X, utilisée par Chery sur d'autres Omoda vendues dans certains pays, est similaire, mais axée sur les économies de production ainsi que sur la sécurité et le confort de conduite. Ici aussi, l'architecture sert de base à des SUV à cinq ou sept places dont l'empattement est compris entre 2,56 et 2,80 mètres et dont la garde au sol est de 12 à 13 cm. En Russie, elle est à la base de l'Omoda S5 et au Mexique de l'Omoda O5.

Pour l'Omoda 9, en revanche, la marque chinoise utilise la plateforme modulaire M3X développée conjointement par Chery et l'entreprise autrichienne Benteler International pour différents modèles du groupe dotés de moteurs à essence et hybrides rechargeables. La même architecture M3X sera également utilisée par les futurs modèles « thermiques » de Jaguar Land Rover.

En termes de moteurs, Omoda propose actuellement deux unités quatre cylindres turbo à essence de 1,5 litre et 1,6 litre avec des puissances allant de 147 à 197 ch et développées en interne par la division moteurs Acteco de Chery.

Le 1.5 est également proposé en version hybride rechargeable, tandis que sur certains marchés, le 2.0 TGDI turbo essence de 261 ch est également disponible, accompagné classiquement de la transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses.

Pour l'Omoda E5 électrique, le moteur est un moteur synchrone à aimants permanents de 204 ch alimenté par une batterie au lithium fer phosphate (LFP) de 61,06 kWh fournie par CATL.

Omoda, les modèles

La première voiture avec laquelle la marque a fait ses débuts en Europe (et en Italie) est l'Omoda 5, un SUV/crossover qui coûte moins de 30 000 euros et qui s'attaque de front à des modèles comme le Kia Sportage, le Volkswagen Tiguan ou le Nissan Qashqai. L'Omoda 5 est équipé d'un moteur développé en interne par le groupe Chery (un quatre cylindres turbo essence de 1,6 litre à injection directe), avec l'option d'une double alimentation et d'une variante hybride, que vous pouvez découvrir dans notre essai routier.

La deuxième présentation a été celle de la variante électrique de l'Omoda 5, l'Omoda 5 EV (sœur de la Jaecoo J7). Dotée d'un groupe motopropulseur électrique et d'une batterie de 62 kWh, elle est attendue chez les concessionnaires à un prix qui n'a pas encore été confirmé.

Omoda 5 EV

Le dernier arrivé est le modèle phare Omoda 7 qui, avec ses 4,62 mètres de long, s'inscrit dans le segment des SUV de taille moyenne tels que le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Ford Kuga, pour ne citer que quelques exemples. Il est encore trop tôt pour parler de prix, mais il arrivera en Italie au cours de l'année 2025 et nous savons déjà que, contrairement à l'Omoda 5, l'Omoda 7 ne devrait pas avoir de variante 100 % électrique.

Omoda 7

Omoda, recherche et développement

Le groupe Chery ne produit pas que des voitures et est actif dans pas moins de sept domaines industriels, dont l'aviation, le transport maritime et les composants. Il a déposé plus de 14 000 brevets et dispose de cinq centres de recherche et développement (R&D) : deux en Chine (à Wuhu et Shanghai) et trois dans le reste du monde (en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe). Le groupe dispose de 10 bases de production à l'étranger (Russie, Brésil, Irak, Égypte, Syrie, etc.) et d'une présence commerciale dans plus de 80 pays et régions tels que l'Équateur, le Chili, l'Argentine, l'Italie, la Tunisie, l'Ukraine et l'Arabie saoudite.

Parmi les différents partenariats, il convient de mentionner qu'en 2012, grâce à un investissement conjoint avec Land Rover, la première Chery Jaguar Land Rover Motors a été créée, c'est-à-dire la première coentreprise sino-britannique dans le secteur de l'automobile haut de gamme.