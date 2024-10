Après une longue attente, Tesla a dévoilé le Cybercab, un robotaxi qui sera commercialisé d'ici 2027 à un prix inférieur à 30 000 dollars. En attendant, il existe déjà un concurrent direct en Chine : le Yichi 06, fabriqué par JMC. Ce véhicule électrique à conduite autonome a été développé par Baidu, le géant chinois de la recherche sur Internet (une sorte de Google pour le pays du Dragon), et est prêt à être commercialisé pour l'équivalent de 29 000 dollars.

L'atout dans sa manche est l'échange de batteries

En plus d'être une grande plateforme de recherche, Baidu a de nombreux projets parallèles. L'un d'entre eux est la plateforme technologique pour les voitures autonomes Apollo. Pour l'instant, le service de taxi n'opère que dans 10 villes chinoises, mais l'idée est de s'étendre au-delà des frontières nationales dans un avenir proche.

Le Yichi 06 est un monospace électrique créé conjointement par JMC et Apollo. Long de 4,77 mètres, large de 1,89 mètre et haut de 1,72 mètre, il présente un style minimaliste, des portes arrière coulissantes, une seule bande de feux arrière et quatre sièges. Alimenté par un seul moteur électrique avant de 147 ch, il dispose d'une batterie LFP qui, une fois déchargée, peut être remplacée en trois minutes dans des stations spéciales.

Conduite autonome de niveau 4

La principale caractéristique du Yichi 06 est le système de conduite autonome Apollo, dont le matériel comprend 40 capteurs (dont cinq unités LiDAR) et des processeurs d'une puissance de calcul de 1 200 TOPS. Selon les responsables de Baidu, il prend en charge le système de conduite autonome de niveau 4, adapté aux scénarios routiers complexes. Par conséquent, le Yichi 06 peut être vendu sans volant à l'intérieur.

La voiture a été testée pendant plus de 32 millions de km, avec 7 millions de trajets déjà effectués d'ici fin juillet 2024 et 1000 unités prêtes à être livrées à des clients privés. Bref, le défi à Tesla est déjà lancé.