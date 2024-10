Alpine présente sa nouvelle série limitée ultra sportive, l’A110 R Ultime, lors du prestigieux Mondial de l'Automobile de Paris.

Prénommée "Ultime", cette version ultra exclusive de l’A110 R, limitée à 110 unités, devient l’Alpine de route la plus performante jamais conçue par la marque. Dotée d'un moteur de 345 chevaux, elle réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes, avec un couple de 420 Nm. Elle offre une expérience de conduite résolument sportive, accompagnée d'un programme inédit de personnalisation signé Poltrona Frau. Si vous souhaitez la garer dans votre garage, il faudra débourser la coquette somme de 265 000 € TTC.

110 petites sportives d'exception

L’A110 R Ultime, héritière et inspirée de sa devancière, adopte un châssis affûté et un moteur développant 345 ch (avec du carburant RON1021), atteignant sa pleine puissance à 6000 tr/min. Elle bénéficie d’un couple maximal de 420 Nm, accessible dès 3200 tr/min, soit 80 Nm de plus que la version de série A110 R Turini, tout en conservant une masse identique, soit un ratio de 3,2 kg/ch. Elle dispose également d'un mode de départ automatisé "Lunch Control", qui vous permettra de réaliser le 0 à 100 km/h indiqué précédemment.

L'Alpine A110 R Ultime embarque également un turbo optimisé (comprenant turbine et compresseur), une nouvelle boîte de vitesses DW6 avec une capacité de couple augmentée, ainsi qu'un échappement en titane signé Akrapovic®. Elle dispose également de quatre amortisseurs réglables Ohlins®, d’un système de freinage sur mesure avec disques bi-matière de 330 mm d’AP Racing, associés à des plaquettes haute performance et de nouvelles prises d’air pour un meilleur refroidissement.

Côté aérodynamique, elle génère une force d'appui plus importante que sa grande sœur l'A110 R Turini, +160 kg d'appui supplémentaire à haute vitesse, la rendant toujours plus agile sur les vitesses d'entrée de virage, de passage en courbe, et en reprise. Enfin, les jantes forgées de 18 pouces à l'avant et 19 pouces à l'arrière sont équipées de pneus Michelin PS2 CUP.

Avec son équilibre parfait entre agilité et puissance, l'Alpine A110 R Ultime est une authentique voiture de circuit tout en étant homologuée pour la route.

Galerie: Alpine A110 R Ultime

18 Photos Alpine

L'expression ultime du savoir-faire français

L'accent a également été mis sur le design intérieur et extérieur de la petite sportive, renforçant son côté exclusif. Il existe pour ce modèle un catalogue de personnalisation spécifique à deux niveaux : Atelier et Atelier Sur-Mesure. Au travers d'une prestigieuse collaboration entre Sabelt® et Poltrona Frau®, l'offre de personnalisation Atelier Alpine, pour cette série limitée, présente une diversité inédite, avec de nouvelles possibilités de combinaisons d'harmonies extérieures et intérieures.

L'Atelier propose un premier niveau de personnalisation avec 27 couleurs extérieures et une sellerie en Alcantara® déclinée en quatre teintes (gris, rouge, bleu et orange), permettant d’adapter chaque détail intérieur. Un second niveau, Atelier Sur-Mesure, offre une expérience raffinée en collaboration avec Poltrona Frau® et Sabelt®, incluant neuf nouvelles teintes d'Alcantara® et dix coloris de cuir. Cette option met en avant un savoir-faire luxueux à travers des techniques de broderie, d’embossage et de tressage, pour une personnalisation élégante.

À l'extérieur, il est désormais possible de choisir les couleurs pour des éléments de la carrosserie, notamment le capot en carbone, les sorties d'air supérieures, la lunette arrière, la dérive, l'aileron et les divers appendices aérodynamiques.

Si vous avez la chance de visiter le Mondial de l’Automobile de Paris 2024, vous pourrez alors découvrir une A110 R Ultime en configuration "La Bleue", limitée à 15 exemplaires. La couleur, semblant être façonnée par la vitesse, est une combinaison de deux teintes emblématiques d'Alpine : le Bleu Alpine Vision et le Bleu Abysse. Ce dégradé, appliqué à la main, donne à la voiture l'apparence d'une sculpture monolithique.