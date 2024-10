Voilà exactement ce qu'il nous fallait, encore un SUV. Nous avons toujours pensé qu'Alpine était l'équivalent français de Lotus, car ils se concentraient uniquement sur les voitures de sport légères. Mais tout comme le personnel basé à Norfolk, qui a conçu un SUV électrique appelé "Eletre", l'équipe de Dieppe présente l'A390_β. Ce n'est qu'un concept à ce stade, mais une version de production va suivre l'année prochaine.

Cependant, tout comme Ferrari refuse d'appeler le Purosangue un SUV, Alpine n'utilise pas cet acronyme. Il s'agit plutôt d'un "fastback sportif". La ligne de toit en pente donne l'impression d'un SUV (dorénavant, veuillez nous excuser pour ce terme) qui a eu une liaison avec un coupé. Comme il ne s'agit que d'un concept, la marque appartenant à Renault peut se permettre de ne pas doter l'A390_β d'un montant B conventionnel. Cependant, ce ne sera pas le cas pour le modèle de route. De plus, ces portes ne seront pas non plus produites en série.

Bien que le concept semble plus intéressant qu'un autre SUV typique, la logique nous dit que le véhicule réel que les gens pourront acheter n'atteindra pas ce niveau de dynamisme. Il y a cependant de l'espoir. Alpine promet que la voiture finale conservera environ 85 % du design extérieur, mais nous le croirons quand nous la verrons.

L'intérieur futuriste s'inspirer des Formule 1, mais avec beaucoup de différences, ce qui est logique. L'A390 est présentée comme une version cinq places de la future voiture de sport électrique A110. C'est celle qu'Alpine avait initialement prévu de développer avec Lotus avant que les deux ne se séparent à la mi-2023.

Le début d'une nouvelle gamme

Les spécifications techniques sont limitées à ce stade, mais nous savons que le modèle de production sera équipé de trois moteurs électriques. L'un d'eux sera placé à l'avant et les deux autres à l'arrière, permettant une transmission intégrale. Mais il ne s'agira pas d'une configuration à traction intégrale permanente, ce qui suggère que le moteur monté à l'avant peut être découplé pour une expérience plus agréable à l'arrière. Une vectorisation active du couple est promise pour une conduite plus engageante.

L'A390 sera le deuxième véhicule électrique d'Alpine, après la berline sportive A290. Cette dernière est essentiellement une version haute performance de la nouvelle Renault 5. Il existe également des plans pour un coupé A310, une voiture de sport quatre places plus grande pour affronter la Porsche 911 mais avec une configuration électrique.

Alpine A390_β

Alpine

D'ici la fin de la décennie, Alpine compte proposer pas moins de sept véhicules électriques dans sa gamme grandissante. Une supercar a récemment été confirmée et elle sera soit entièrement électrique, soit équipée d'un moteur à combustion alimenté à l'hydrogène.En attendant, vous pourrez observer ce concept-car A390_β au Mondial de Paris, du 14 au 20 octobre 2024.