La Renault 5 Electric est disponible avec 70, 90 ou 110 kW ; ceux qui veulent plus de puissance pourront bientôt commander l'Alpine A290 avec 130 ou 160 kW. La plateforme étant la même, on peut simplement considérer l'Alpine comme une version sportive de la R5.

Mais la marque sportive du groupe Renault a tout de même bien différencié son premier modèle électrique de la R5. Pour ce faire, Alpine met l'accent sur un design particulier et sur une sportivité accrue. Nous avons vu la voiture en avant-première à Paris et nous nous sommes informés auprès des experts d'Alpine.

Puissance et batterie

Comme la Renault 5 E-Tech Electric, l'Alpine A290 est basée sur la plateforme AmpR Small (anciennement appelée CMF-B-EV). Comme mentionné, l'A290 est proposée en deux motorisations, offrant respectivement 130 et 160 kW. Les deux sont des tractions avant. Une transmission intégrale, comme nous l'avions supposé, n'est pas disponible, du moins pas pour le moment. Mais elle n'est pas techniquement exclue, si nous avons bien compris les allusions du chef de produit.

Alpine A290 130 kW Alpine A290 160 kW Propulsion FWD 130 kW FWD 160 kW 0-100 km/h n.d. 6,4 Sec. Consommation d'électricité WLTP n.d. n.d. Batterie 52 kWh 52 kWh Charge max. Puissance de charge AC/DC 11 / 100 kW 11 / 100 kW Durée de charge DC (15-80%) 30 min 30 min Vitesse de charge DC 1,1 kWh/min 1,1 kWh/min Autonomie Env. 380 km Env. 380 km Prix de base n.d. n.d.

Comme toujours chez Renault (et chez BMW), des moteurs synchrones alimentés en courant sont utilisés. Contrairement à un moteur synchrone à aimants permanents (PSM), le champ magnétique dans le rotor est ici provoqué par des électroaimants et non par des aimants permanents. Les moteurs utilisés ne sont pas des versions améliorées par logiciel des machines de la Renault 5, mais des variantes du moteur de la Megane E-Tech Electric - là aussi, il y a un groupe de 160 kW.

La batterie utilisée est toujours la plus grande batterie de la R5. Les 52 kWh assurent une autonomie de 380 km. De plus, les données techniques ne sont pour l'instant que fragmentaires. Ainsi, la version haut de gamme devrait passer de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. À titre de comparaison, la Renault, avec ses 110 kW, a besoin de 8,0 secondes.

La recharge se fait en courant continu jusqu'à 100 kW. Cela devrait permettre de faire passer la batterie de 15 à 80% en 30 minutes. Il en résulte une vitesse de charge de seulement 1,1 kWh/min. Ce n'est pas une bonne valeur, mais la Mini Cooper Electric concurrente n'atteint que 0,9 à 1,2 kWh/min. Avec le courant alternatif, 11 kW sont possibles de série ; au lancement sur le marché, un chargeur de 22 kW sera également disponible en option, a-t-on appris à Paris. Comme sur la R5, le chargeur est en outre bidirectionnel et permet d'alimenter des consommateurs externes.

Les quatre "X" sur les feux confèrent à l'A290 un look original et facilement reconnaissable.

L'extérieur

L'aspect particulier est déterminé par les voyants en forme de "X", qui doivent rappeler les voitures de rallye. Ils lancent automatiquement une séquence d'accueil lorsque l'on s'approche avec la Keycard Handsfree (la carte-clé électronique).

Phares avec motif X dans le verre de protection Feu supplémentaire avec motif X

Pour le reste, la carrosserie a été élargie par des inserts d'ailes noirs et la voie a été augmentée d'un imposant 60 mm. Des barres antiroulis plus épaisses doivent également faciliter les virages sportifs. L'Alpine A290 est équipée de série de roues de 19 pouces et de pneus Michelin spécialement conçus pour elle. Les freins ont également été nettement améliorés. À l'avant, on trouve des étriers de frein monobloc à quatre pistons de Brembo avec le branding Alpine. Les étriers avant et arrière sont disponibles au choix en rouge ou en bleu.

Alpine renonce à un spoiler de toit surdimensionné et préfère miser sur un petit becquet sur le hayon.

Les dimensions sont presque identiques à celles de la R5 ; ce qui est surprenant, c'est que la hauteur est même un peu plus grande. Mais il ne faut pas s'attendre à une amélioration de l'aérodynamisme, notamment à cause des feux avant qui se trouvent exposés au vent.

Alpine A290 Renault 5 E-Tech Electric Longueur 3.990 mm 3.922 mm Largeur 1.820 mm 1.774 mm Hauteur 1.520 mm 1.498 mm Empattement 2.530 mm 2.540 mm Coffre 326-1.106 Litres 326 Litres

Intérieur et commandes

À l'intérieur, on retrouve, comme sur la R5, un tableau de bord de 10,25 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces légèrement incliné vers le poste de conduite. Pour le reste, le cockpit déjà teasé est toutefois nettement plus sportif. Parmi les particularités, le sélecteur de boîte de vitesses est totalement différent : alors que la Renault 5 dispose pour cela d'un levier de colonne de direction à droite du volant, les modes P, N, R et D de l'A290 sont sélectionnés par des touches rondes sur la console centrale.

Le cockpit avec de nombreux insignes sportifs

Le volant en cuir nappa offre à gauche un bouton rotatif RCH qui permet de régler l'intensité de la récupération d'énergie sur quatre niveaux. Le bouton OV (pour Overtake) en haut à droite du volant appelle plus de puissance pendant 10 secondes. Il faut ensuite attendre 30 secondes avant de pouvoir utiliser à nouveau cette fonction. En bas à droite, on peut choisir le mode de conduite. Il en existe quatre : Save, Normal, Sport et Perso. Ce dernier mode permet de régler individuellement la direction, la réponse à l'accélérateur, l'éclairage d'ambiance et le son. L'ESP peut être complètement désactivé.

Des pyramides servent à représenter la vitesse de conduite.

Les affichages de l'écran d'instruments ont été entièrement revus. En mode "Iconic", des pyramides symbolisent la puissance momentanée ou la vitesse de conduite. Ce type d'affichage nous a semblé inutilement compliqué. Heureusement qu'il existe deux autres modes d'affichage, dont le mode minimal, qui n'affiche que les informations les plus importantes.

Il existe également un Launch Control. En outre, Alpine a créé deux sons qui proviennent du système audio de Devialet, spécialement développé pour l'occasion, avec neuf haut-parleurs. Les techniciens nous ont fait une démonstration du son. Comparé au son fantastique de la Hyundai Ioniq 5 N, c'est une déception.

Sur l'écran tactile, le système d'exploitation est Android Automotive, mais avec un design spécifique à Alpine. De plus, Google Maps (y compris la planification de la charge) et la commande vocale Google Assistant sont disponibles. Les fonctions Alpine Telemetrics constituent une particularité. Elles permettent par exemple d'afficher les g, les temps au tour ou des conseils pour améliorer son style de conduite sur le circuit ; il existe également des "challenges". Ceux-ci permettent de déterminer à quelle vitesse on peut sprinter jusqu'à 100 km/h ou de s'entraîner à anticiper la conduite.

L'écran tactile affiche la température de la batterie, du moteur et même des freins.

Un détail qui devrait intéresser les fans de voitures électriques est l'affichage des températures sur l'écran tactile. Parmi ces indications figurent les températures de la batterie (intéressantes lors de la charge et de la conduite sportive), du moteur et même une estimation de la température des freins.

Équipements et lancement sur le marché

Un responsable d'Alpine explique les équipements de l'A290.

Quatre niveaux d'équipement sont proposés. La version de base GT n'est disponible que pour la motorisation 130 kW. Viennent ensuite, au même niveau de prix, GT Premium (uniquement avec 130 kW) et GT Performance (uniquement avec 160 kW). La gamme est couronnée par la version GTS avec une motorisation de 160 kW.

La version de base offre de série une pompe à chaleur, des jantes en aluminium de 19 pouces avec des pneus Michelin spéciaux, des phares à LED, un régulateur de distance (ACC), des sièges sport chauffants recouverts de tissu, un volant sport en cuir nappa, un système de navigation avec planification d'itinéraires électriques ainsi qu'une intégration sans fil des smartphones via Android Auto et Apple CarPlay, des bips de stationnement à l'avant et à l'arrière et une caméra de recul.

GT Premium ajoute un toit noir, des vitres teintées et des étriers de frein bleus, un équipement en cuir nappa, le système audio Devialet, le chauffage du volant et le chargement par induction du smartphone. Le cuir nappa n'est pas végétalien, mais au moins il n'est pas tanné au chrome, mais avec des produits végétaux.

GT Performance propose en revanche des pneus plus sportifs, des étriers de frein rouges, des monogrammes Alpine noirs sur les ailes, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et Alpine Telemetrics. Enfin, la version haut de gamme GTS combine le meilleur des deux packs d'équipement GT et comprend en outre des détails tels que des jantes noires "Snowflake" ainsi qu'une inscription Alpine gravée dans les appuie-tête en cuir et un nom de modèle A290 brodé dans les dossiers.

Pour le lancement sur le marché, la Premiere Edition est également disponible en trois variantes de couleur. La version Beta rappelle l'étude A290_β avec son look noir et blanc, il existe en outre une édition spéciale grise et une édition spéciale bleue (respectivement La Grise et La Bleue). Au total, 1 955 exemplaires seront produits ; ce chiffre rappelle l'année de création d'Alpine.

La Premiere Edition dans la variante Beta

Pour Alpine, l'A290 (ou "les" A290, comme l'écrit la marque elle-même) est le premier véhicule du Dream Garage présenté en 2021. A l'époque, Alpine avait annoncé trois modèles : une petite voiture (l'A290), un crossover compact (l'Alpine A390, soi-disant une dérivée de la Scenic) et une voiture de sport, qui s'appellera probablement A310 et qui succédera au coupé thermique A110.

Le lancement de l'A290 est prévu pour fin 2024 et Alpine n'a pas encore révélé son prix. Comme la Renault 5, cette petite voiture sportive sera construite dans l'usine de Douai, dans le nord de la France.

Conclusion

Une transmission intégrale aurait été la bienvenue, mais c'est peine perdue : L'Alpine A290 est une traction avant comme la Renault 5 électrique, mais avec plus de puissance et de couple. Je me demande s'il est possible de faire passer cela proprement sur la route avec une traction avant. Depuis notre test de la Mini Cooper SE, nous en doutons - mais des roues qui patinent peuvent aussi contribuer au plaisir de conduire, comme nous l'avons constaté avec la Cooper.

Quant à l'esthétique, elle nous plaît vraiment. Elle devrait surtout plaire aux amateurs d'un look de rallye sportif. Les prix seront probablement nettement supérieurs aux 32.900 euros de la R5 de 110 kW, et probablement aussi à ceux des variantes correspondantes de la Mini Cooper : La version 130 kW est en concurrence avec la Cooper E (également à partir de 32.900 euros), l'Alpine 160 kW avec la Cooper SE (à partir de 36.900 euros).