L'Alpine Alpenglow, premier véhicule à hydrogène de la marque française, fait son apparition au salon de l'automobile de Paris 2024.

Présenté en 2022 comme un concept-car visant à incarner les orientations futures de la marque en matière de design et d'innovation durable, Alpenglow démontrait déjà le potentiel du moteur thermique fonctionnant à l’hydrogène. Cette technologie représente une option réaliste pour des modèles sportifs de la marque, alliant performance et réduction des émissions de carbone. Alpine se prépare ainsi aux futures évolutions réglementaires. Le nom Alpenglow reflète également cette vision : il fait référence à un phénomène lumineux, une lueur rouge qui baigne les montagnes avant l’aube, symbolisant l'arrivée d'une nouvelle ère.

Sur le papier, cette nouvelle Alpine a de quoi impressionner, son 6 cylindres en V ouvert à 100°, bi-turbo développe une puissance maximale de 740 ch (544 kW) à 7 600 tr/min (soit 211 ch/l). Son couple maximal est de 770 Nm à 5 000 tr/min alors que le régime max est atteint à 9000 tr/min. Toute cette puissance passe par une boîte de vitesses séquentielle 6 rapports, qui renvoie la puissance aux roues arrière. Enfin, la vitesse maximale annoncée par Alpine est de 330 km/h.

Grâce à ce concept car, Alpine se projette vers un autre futur de du sport automobile, celui de l'hydrogène.

"Avec le développement de ce tout nouveau moteur V6 Hy6, nous démontrons notre implication dans la recherche autour de l’hydrogène qui pourrait préfigurer des applications Motorsport avec des niveaux de performances élevés", a déclaré Bruno Famin, Directeur Alpine Motorsports. "Une solution pour continuer à cultiver la passion de la compétition automobile au moyen d’un très noble V6 avec une remarquable puissance spécifique et une expression sonore pour faire vibrer pilotes et spectateurs avec son régime maximal à 9 000 tours/minute. Le concept Alpenglow Hy6 est la parfaite expression de ce qui est réalisable pour réussir l’étape essentielle de la décarbonation dans le sport automobile."

Galerie: Alpine Alpenglow Hy6

13 Photos Alpine

Un design au service de l'hydrogène

Depuis sa toute première apparition, l'Alpenglow a évolué et a cherché à concilier une efficience aérodynamique avec un design futuriste. Différentes modifications et aménagements techniques ont été faites en respectant les lignes déjà existantes de la carrosserie full carbone couleur Specular Blue.

"Le concept-car Alpine Alpenglow a pris vie dans sa version roulante présentée plus tôt cette année, et il renforce encore son expressivité en adoptant sa nouvelle motorisation Hy6", a déclaré Antony Villain, Directeur Design Alpine. "L’adaptation de ce V6 est un défi technique, mis en valeur pour être présenté à la vue de tous dans une partie arrière remaniée. Différents éléments du dessin du concept évoluent, sculptés par les impératifs aérodynamiques impliqués par ses nouvelles performances, tout en évoquant visuellement à la fois la vitesse et les aspects vertueux de l’hydrogène."

Les jantes gardent leur design et leur dégradé suggérant le mouvement, même à l'arrêt, en parfaite symbiose avec les pneus spécialement conçus par Michelin, dont le motif s’intègre parfaitement au style des roues de l'Alpenglow.