Vous souvenez-vous du prototype Alpine baptisé Alpenglow que la marque sportive française avait dévoilé lors du Mondial de l'Automobile de Paris 2022 ?

Si la mémoire vous fait défaut, nous allons vous rappeler l'évolution de ce concept futuriste qui a été appelé "la mère de toutes les futures voitures Alpine". Il s'agit de l'Alpine Alpenglow Hy4, qui vient d'être dévoilée et qui est devenue un prototype en marche doté d'un moteur à combustion fonctionnant à l'hydrogène.

Moteur à hydrogène 2.0 turbocompressé de 340 ch

En pratique, l'Alpine Alpenglow Hy4 est à la fois un prototype et une voiture de course, avec un châssis monocoque en fibre de carbone et un moteur quatre cylindres 2.0 turbocompressé qui "brûle" de l'hydrogène pour développer 340 ch.

Alpine Alpenglow Hy4, vue de face

Les amateurs de voitures de course et de la technologie de l'hydrogène appliquée aux moteurs à combustion interne peuvent voir l'Alpine en vrai et sur la piste à Spa-Francorchamps aujourd'hui et demain, 11 mai, pendant les 6 heures du championnat FIA WEC.

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur le circuit belge, vous pourrez toujours vous rattraper en allant voir la démonstration sur piste de l'Alpine Alpenglow Hy4 aux 24 Heures du Mans, les 14 et 15 juin.

Alpine Alpenglow Hy4, vue arrière Alpine Alpenglow Hy4, le cockpit

L'hydrogène en endurance et en Formule 1

Lors de la présentation de la nouvelle version du prototype à hydrogène, Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsport, a déclaré :

Dans le cadre de notre participation active à la décarbonisation du sport automobile, nous considérons le moteur à combustion interne à hydrogène comme une solution extrêmement prometteuse.

Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsport