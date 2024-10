Tesla vient de montrer les premiers aperçus de son « Robotaxi » entièrement autonome. La voiture, un coupé deux portes avec des portes papillon appelé Cybercab, a été dévoilée jeudi soir lors d'une présentation organisée par la marque à Hollywood.

Comme son nom l'indique, le Cybercab emprunte sa face avant au Cybertruck, mais il est beaucoup plus petit et plus aérodynamique, et ne comporte que deux sièges. Il n'y a ni volant ni pédales, mais un grand écran géant au milieu du tableau de bord.

Tesla Robovan

Le PDG Elon Musk n'a révélé aucune estimation de performance ou d'autonomie pour le Cybercab, mais a indiqué qu'il serait disponible à l'achat pour le public pour moins de 30 000 dollars (soit un peu plus de 27 000€). Il sera également doté d'un système de recharge par induction, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de prise physique pour recharger la batterie.

Musk a également présenté un véhicule électrique en forme de fourgonnette appelé Robovan, destiné à déplacer de manière autonome un grand nombre de personnes à la fois. Il n'y a pas encore de spécifications pour cette fourgonnette, mais d'après ce que nous savons, elle peut accueillir plus de 10 personnes en même temps. On ne sait pas encore si cette camionnette sera disponible à l'achat pour le grand public.

Tesla prévoit de lancer des opérations entièrement autonomes en Californie et au Texas l'année prochaine avec la Model 3 et la Model Y. Il faudra attendre 2026 pour que le Cybercab prenne réellement la route. Musk a depuis longtemps sous-estimé les délais de livraison des produits Tesla, et nous soupçonnons que cette fois-ci ne sera pas différente. Il a lui-même admis avoir été « optimiste » par le passé en ce qui concerne les délais.

Après les présentations, Tesla a permis aux invités de prendre place dans les quelque 50 cybercabs présents sur le site, qui fonctionnent dans l'environnement fermé d'un plateau de cinéma. Il ne fait aucun doute que des vidéos de l'intérieur de la voiture seront diffusées en ligne au cours de la nuit. Mais connaissant Tesla, il faudra probablement attendre très longtemps avant de voir ces voitures sur la route.