Les Travailleurs unis de l'automobile (UAW) portent plainte au niveau fédéral contre le PDG de Tesla, Elon Musk, et l'ancien président Donald Trump. Lors d'une conférence commune lundi soir sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), l'UAW a déclaré que Musk et Trump avaient utilisé un langage destiné à "menacer et intimider" les travailleurs.

"Vous êtes le plus grand artisan du découpage", a déclaré Donald Trump à Elon Musk (PDG de Tesla) au cours d'une conversation de deux heures. "Je regarde ce que vous faites. Vous entrez, vous dites : "Vous voulez démissionner ? ... Ils se mettent en grève." Trump a poursuivi : "Je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais ils se sont mis en grève et vous leur avez dit : 'Ce n'est pas grave, vous êtes tous virés."

L'UAW rappelle qu'il est illégal de licencier des travailleurs en vertu du droit du travail fédéral et qu'il est également illégal de menacer des travailleurs qui prévoient de faire grève en vertu de la loi sur les relations de travail nationales (National Labor Relations Act). Le président de l'UAW, Shawn Fain, a déclaré dans un communiqué que ce type de langage à l'encontre des travailleurs est "dégoûtant, illégal et totalement prévisible de la part de ces deux clowns".

L'UAW et son président Shawn Fain ont récemment critiqué M. Trump. Dans une vidéo diffusée lundi, M. Fain a fait remarquer que "Donald Trump ne fait que parler, mais Kamala Harris a tenu ses promesses pour les travailleurs de l'automobile". Dans cette même vidéo, l'UAW a soutenu la candidature de Kamala Harris à la présidence des États-Unis.