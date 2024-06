Elon Musk a présenté quelques nouvelles Tesla lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise, jeudi. Le PDG était visiblement en liesse après que les actionnaires ont voté son énorme rémunération de 56 milliards de dollars.

Le teaser arrive à point nommé. Confrontée à une gamme de véhicules défraîchie et à des ventes stagnantes, Tesla a désespérément besoin d'une victoire sur le front des produits. M. Musk a déclaré que de nouveaux véhicules étaient en préparation, montrant une diapositive avec des illustrations de trois véhicules sous des draps blancs. Mais il n'a pas donné de détails sur ce qui est à venir.

Se recharger à fond Tesla a besoin de nouvelles voitures Confrontée à des ventes en baisse et à une gamme de produits largement figée, Tesla a besoin de produits nouveaux et excitants. L'entreprise a déclaré que de nouveaux modèles arriveraient fin 2024 ou début 2025, mais n'a pas donné de précisions.

"Il est évident que nous avons de nouveaux produits sur lesquels nous travaillons", a déclaré M. Musk. "Je pense qu'ils seront très spéciaux.

L'un des véhicules semblait être une sorte de camionnette haute et carrée. Les deux autres semblent plus bas et plus élégants. Tesla prévoit de dévoiler son robotaxi tant annoncé le 8 août, et l'un des modèles présentés pourrait donc être celui-là. En avril, le constructeur de voitures électriques a également déclaré qu'il accélérait le calendrier de lancement de nouveaux modèles, y compris des véhicules plus abordables. Selon Tesla, ces derniers devraient arriver fin 2024 ou début 2025.

Diapositive de la présentation du plan de Tesla - avril 2023

Tesla a partagé des images similaires de deux véhicules secrets en avril dernier dans son Master Plan Part 3. Dans ce document, l'entreprise indiquait que les équivalents Tesla d'une voiture compacte, d'une camionnette et d'un bus étaient "à déterminer".

La mention de nouveaux modèles, aussi vague soit-elle, est probablement de l'eau à la bouche de certains fans et investisseurs de Tesla. Depuis un certain temps, les analystes du secteur avertissent que la gamme de Tesla vieillit et que la berline Model 3 et le crossover Model Y, extrêmement populaires, ne pourront pas supporter indéfiniment la croissance de l'entreprise. Après des années de croissance fulgurante, les livraisons de véhicules de Tesla ont chuté de 8,5 % au premier trimestre de cette année.

Ce n'est pas très bon pour l'adoption des VE dans leur ensemble aux États-Unis, étant donné que Tesla représente une part importante du marché des VE en ces temps relativement précoces.

Malgré la pression, M. Musk n'a pas réussi à lancer un modèle moins cher susceptible d'augmenter les ventes. Ces dernières années, Tesla a plutôt concentré ses efforts sur le lancement du Cybertruck, une camionnette coûteuse à l'allure extrême qui, selon les experts de l'industrie automobile, a peu de chances d'être vendue en grandes quantités. Musk lui-même a déclaré que le Cybertruck n'aurait pas un impact important sur les résultats de l'entreprise cette année.

Entre-temps, il a semblé se désintéresser de plus en plus de l'industrie automobile, choisissant plutôt de mettre l'accent sur les efforts de Tesla dans les domaines de la conduite autonome et de la robotique. Le PDG de Tesla a rapidement passé la diapositive sur les modèles à venir, mais a parlé longuement des robotaxis, de la fonction d'auto-conduite intégrale.Tesla est prêt à utiliser des robots humanoïdes pour produire ses voitures électriques de Tesla (qui n'est pas encore autonome), de l'intelligence artificielle et du robot humanoïde Optimus.

Musk a affirmé que Tesla pourrait un jour produire 100 millions de robots par an, ce qui lui permettrait de réaliser un bénéfice insondable de 1 000 milliards de dollars. Cette affirmation repose sur l'hypothèse qu'il y aurait un robot humanoïde pour chaque être humain sur terre, ce qui est extraordinairement optimiste. M. Musk a également déclaré que les activités de Tesla dans le domaine des robots et des robotaxis pourraient valoir un jour quelque chose comme 30 000 milliards de dollars. Cela représente environ 10 fois la capitalisation boursière actuelle d'Apple, l'entreprise publique la plus précieuse des États-Unis.

Mais en fin de compte, Tesla est une entreprise automobile qui réalise l'essentiel de ses bénéfices en vendant des voitures. Pour développer cette activité et élargir l'accès aux VE, elle a besoin de plans concrets pour de nouveaux modèles, et pas seulement de vagues allusions. Autrement, de nouveaux venus agressifs dans le domaine des VE, comme Hyundai Motor Group et le Chinois BYD, se feront un plaisir de combler le vide.