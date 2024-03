Tesla poursuit le développement de son robot humanoïde. L'Optimus, qui a déjà été présenté dans sa deuxième génération mais qui est encore en phase de test, s'améliore rapidement et se prépare maintenant à être utilisé comme main-d'œuvre dans les Gigafactories de l'entreprise américaine.

Par le passé, dans le cadre de projets pilotes, l'Optimus (ou Tesla Bot, comme on l'appelle) avait déjà été utilisé en usine pour effectuer des opérations simples, mais il semble maintenant qu'il soit prêt à entrer en service complet. Voyons pourquoi.

Des robots à la taille d'une usine... et vice versa

Tesla a publié plus de 60 offres d'emploi liées au développement de son robot. L'un des postes demandés est celui d'un manager chargé de superviser le développement d'Optimus pour les opérations quotidiennes.

Le technicien en question devra travailler avec une équipe d'experts à la fois pour permettre à Optimus de se déplacer correctement dans un environnement de travail, et pour mettre en place des lignes de production et des infrastructures adaptées aux robots comme aux humains. L'annonce précise :

"Le travail se déroulera sur plusieurs sites et nécessitera de fréquents déplacements. De solides compétences techniques permettant d'identifier et d'atténuer les risques et de réagir rapidement aux problèmes opérationnels et à l'évolution des objectifs sont appréciées".

Comment se poursuit le développement du Bot

Parmi les offres d'emploi, plusieurs concernent des personnes qualifiées pour analyser méticuleusement toutes les données de test sur l'Optimus, afin d'accélérer le développement, et des personnes capables de programmer en langage C++.

Le Tesla Bot, dévoilé en 2021, reste une priorité pour Tesla. Elon Musk est convaincu de pouvoir le mettre en vente dès 2025 et est certain qu'il peut ouvrir un marché encore inexploré, qui pourrait à l'avenir valoir plus que celui des voitures électriques.

L'intention d'Elon Musk est de mettre à la disposition des gens un assistant utile, capable d'effectuer toutes les tâches fatigantes, dangereuses ou ennuyeuses qui sont aujourd'hui encore dévolues aux humains. Aussi science-fictionnelle soit-elle, la voie tracée a suscité l'intérêt d'autres constructeurs automobiles, comme BMW, qui envisagent d'utiliser des robots humanoïdes dans leurs usines.