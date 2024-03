Pour de nombreux passionnés d'automobile, une Ferrari surbaissée, drapée de la peinture Rosso Corsa et émettant des bruits tonitruants à travers ses tuyaux d'échappement est la définition même du rêve automobile. Mais la manière dont les futures voitures de Ferrari conserveront certaines de leurs célèbres sensations sonores dans un avenir électrique reste un mystère.

Non au silence

Toutefois, le patron de Ferrari nous a donné quelques indices. Dans une récente interview accordée à CNBC, Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a déclaré que ses ingénieurs travaillaient sur des "signatures sonores qui susciteront des émotions" de la même manière que certaines des voitures de sport emblématiques de la marque l'ont fait au fil des ans. Benedetto Vigna a ajouté que Ferrari restait attaché à la performance, au design et à l'expérience de conduite de ses futurs véhicules électriques, affirmant que "les voitures électriques ne seront pas silencieuses".

Nous pensons immédiatement au "Fratzonic Chambered Exhaust" que Dodge a dévoilé avec la Charger EV. Il est probablement trop tôt pour deviner comment Ferrari reproduira le son naturel d'un V8 ou d'un V12 dans un véhicule électrique.

L'électrique : un chemin vers l'innovation

Mais tant qu'elle n'appose pas une étiquette "cringe" sur sa future supercar "non silencieuse", l'accueil devrait être plutôt enthousiaste, à condition qu'elle remplisse d'autres attentes, comme un design lascif et des performances qui réorganisent votre intérieur, vous savez, les choses que l'on attend typiquement d'une Ferrari.

C'est une bonne nouvelle que le constructeur italien considère la technologie des VE comme un élément qui ouvre des portes à l'innovation, plutôt que comme un changement de réglementation radical. "Si vous connaissez la technologie, vous savez que vous pouvez faire beaucoup de choses avec les voitures électriques", a déclaré le PDG de Ferrari à la chaîne lorsqu'il a été interrogé sur le son des VE.

Une neutralité carbone d'ici 2030

Cependant, le message de Ferrari concernant les VE laisse perplexe. D'une part, elle a déclaré que la révolution électrique était fermement en cours à Maranello. Mais l'année dernière, Benedetto Vigna a déclaré dans une interview à la BBC qu'il serait "arrogant" de dire aux clients quoi acheter.

Il a réaffirmé l'engagement de Ferrari à poursuivre le développement de moteurs à combustion interne au cours de cette décennie et au-delà (l'UE lui a accordé une exception, à condition qu'ils soient alimentés par des e-carburants neutres en carbone).

Le message mis à part, Ferrari s'attend à ce que les voitures électriques et hybrides représentent environ 60 % de ses ventes d'ici 2026, et prévoit de devenir neutre en carbone d'ici 2030. Sa gamme actuelle comprend déjà des voitures hybrides rechargeables, comme la SF90 Stradale et la 296 GTB. Une usine spécialisée est également en cours de construction à Maranello, où Ferrari fabriquera des moteurs électriques, des batteries et des onduleurs.

Plusieurs constructeurs automobiles ont déjà réussi à mettre au point une voiture électrique performante : Rimac Nevera, Audi E-Tron GT, Porsche Taycan, la liste est longue. Il n'y a donc aucune raison de penser que Ferrari n'y parviendra pas non plus.