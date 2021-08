Qui aurait pensé un jour vivre assez longtemps pour voir les robots humanoïdes débarquer ? Si l'idée n'est pas récente, la réalisation d'un tel projet n'est pas sans difficulté pour les entreprises. Pourtant, Tesla veut relever le défi et présente le Tesla Bot à l'occasion du "Tesla AI Day" que vous pouvez revoir ci-dessus.

L'idée d'Elon Musk est de remplacer l'Homme par la machine lorsqu'il s'agit de réaliser des tâches répétitives, ennuyeuses et/ou dangereuses. Car si le Tesla Bot ressemble à un simple robot, il est doté d'une intelligence artificielle (ordinateur FSD) et de caméras que l'on retrouve à bord des voitures Tesla et qui assurent le bon fonctionnement de l'Autopilot.

"Tesla est certainement l'entreprise de robotique la plus importante au monde, parce que les voitures sont des robots semi-conscients sur roues, avec un ordinateur de bord dédié à la conduite autonome", a déclaré Elon Musk.

Mesurant 1 m 72 pour 57 kg, le Tesla Bot est capable de se déplacer jusqu'à 8 km/h grâce à 40 actionnaires et de soulever des charges allant jusqu'à 68 kg. Il est également en mesure de monter/descendre les escaliers et d'interagir avec son "maître" via l'écran disposé sur son visage.

On ne s'attendait pas à voir Tesla sur le terrain des robots humanoïdes, la société estime qu'un premier prototype sera prêt dès l'année prochaine. Quant à sa commercialisation, c'est une autre histoire. Ce projet doit compléter plusieurs étapes avant de le voir un dimanche matin en train de tondre la pelouse de votre voisin.

Le patron de Tesla promet que son robot aura "un impact profond sur l'économie". On imagine déjà certains métiers disparaître et/ou remplacé par des robots Tesla. Le comble serait quand même de voir des Tesla rouler de manière autonome tout en transportant des Tesla Bot pour les emmener à leur lieu de travail.