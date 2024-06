Après que la chaîne YouTube JerryRigEverything a publié plusieurs vidéos sur le Tesla Cybertruck, l'animateur Zack Nelson a remarqué une demande récurrente dans la section des commentaires. Ses viewers souhaitaient qu'il plaque d'or un Cybertruck. Et ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. À contrecœur, il a accepté. Pour la science.

Avec l'argent de quelqu'un d'autre, bien sûr. Car un tel projet devait coûter plus de 60 000 dollars (soit environ 55 734€). Heureusement, un sponsor de la chaîne a payé la facture pour que leur Cybertruck soit recouvert d'or 24 carats. « C'est une vidéo extrêmement coûteuse pour Ridge Wallets », explique Zack, « mais une vidéo extrêmement éducative pour nous ». L'entreprise prévoit d'offrir le véhicule dans le cadre d'un concours à l'avenir.

Le processus commence par le retrait de tous les capteurs, caméras, rétroviseurs et finitions extérieures du Cybertruck. Ce revêtement en plastique robuste sera bien sûr réinstallé ultérieurement pour que les futurs propriétaires du camion puissent faire du tout-terrain avec leur véhicule plaqué or.

L'acier inoxydable étant une surface difficile à plaquer, plusieurs étapes sont nécessaires pour y parvenir. "La même chose qui rend l'acier inoxydable si universellement utile est la fine couche d'oxydation argentée à l'extérieur qui l'empêche de rouiller. C'est aussi ce qui le rend très difficile à découper".

Vous voulez recouvrir votre Cybertruck d'or ?

Voici les principes de base :

Electro Cleaner

Une éponge sur laquelle est fixée une anode est saturée d'un matériau semblable à du savon à vaisselle concentré. "Lorsqu'il est placé sur le Cybertruck, celui-ci devient hydrophile. Cela signifie que les liquides s'accrocheront à sa surface au lieu de simplement rouler.

TriVal 24K Acid Gold Strike

Cette étape consiste essentiellement à graver la surface, en éliminant la fine couche externe d'oxydation de l'acier inoxydable. Une fine couche d'or est appliquée avant qu'elle ne puisse se réoxyder. Cette couche servira de base à la couche d'or extérieure.

Ajouter de l'or

L'étape finale consiste à ajouter une couche d'or 24K à 99,7 %. Cette couche comprend une petite quantité de cobalt comme durcisseur et est à nouveau électrifiée à l'aide d'une anode.

L'ensemble de ce processus est appelé galvanoplastie. « Lorsque nous prenons de l'électricité et que nous la faisons passer par l'électrode positive, celle-ci est faite de titane platiné, elle traverse le Cybertruck et atteint l'électrode négative qui est une bande de cuivre plaquée or et fixée par un aimant. »

Bien que la plupart des opérations de galvanoplastie soient réalisées par immersion, il serait difficile d'y parvenir avec un Cybertruck. Heureusement, une méthode a été mise au point pour les applications à grande échelle de ce type. Gold Plated Services a mis au point la méthode exclusive présentée dans la vidéo.

Avant d'être appliqué, l'or est raffiné et déposé dans une solution ressemblant à du dentifrice. "Il est dissous de manière à ce qu'il manque des électrons à l'or. Ainsi, lorsque nous le connectons à l'électricité et que les ions d'or entrent en contact avec la surface qui a été chargée d'un excès d'électrons, ce potentiel de tension crée une réaction cathodique. Les ions d'or récupèrent les électrons manquants et l'or retrouve son état métallique".

L'éponge sert non seulement à retenir la solution de galvanoplastie, mais aussi à maintenir une distance entre le métal de l'électrode et la carrosserie en acier inoxydable du Cybertruck. La connexion métal-métal « provoquerait un court-circuit, ne nous laissant pas assez d'électricité pour faciliter la réaction chimique ».

Entre chaque étape, ils vaporisent la surface avec de l'eau déminéralisée. "Comme les minéraux sont conducteurs, nous voulons limiter les minéraux avec lesquels nous jouons.

Le processus est fastidieux, il est sujet aux erreurs et nécessite plusieurs jours de travail pour être mené à bien. Chaque fois qu'une erreur se produit, il faut polir une zone et recommencer depuis le début.

Le Cybertruck a ensuite été transporté chez Luxe Automotive, où un film protecteur a été appliqué pour que le placage en or ne soit pas endommagé pendant les dix prochaines années. C'est d'autant plus important que l'or est un métal très mou. Le film protège la surface des rayures sur l'autoroute, hors route et même dans les stations de lavage.

Il s'agit d'un projet indéniablement cool, avec de nombreux détails techniques intéressants. Si cet article a retenu votre attention, ne manquez pas de regarder la vidéo complète.



In fine, que pensez-vous de ce « wrap » Cybertruck unique ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

