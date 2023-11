Après des mois d'images et de vidéos du Tesla Cybertruck dans sa couleur acier inoxydable d'origine ou enveloppé d'un camouflage ou d'un thème de design fantaisiste et même déguisé en Ford F-150 pour le plaisir, il est temps d'arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Ou du moins, quelque chose d'intemporel et de classique, comme un modèle entièrement noir.

Franz von Holzhausen, le designer en chef de Tesla, a été aperçu au volant d'un Cybertruck enveloppé de noir à Santa Monica. Selon Adam C (alias @AtomAntEater) sur X, le véhicule a été vu au Teslas & Coffee de Santa Monica.

Comme von Holzhausen était à bord, cette observation pourrait non seulement indiquer sa préférence pour la couleur noire mate, mais aussi annoncer une option d'usine à venir pour l'habillage du Cybertruck.

Tesla a récemment lancé un habillage coloré haut de gamme pour les Model 3 et Model Y, au prix de 7 000 à 7 500 euros, de sorte qu'une option similaire pour le Cybertruck ne serait pas surprenante, d'autant plus que l'acier inoxydable du Cybertruck ne peut pas être peint facilement.

Nous supposons que tout le monde n'aime pas la couleur acier inoxydable ou le fait d'avoir la même couleur que tous les autres propriétaires d'un Cybertruck. L'ajout d'une option d'habillage en usine créerait un nouveau degré de personnalisation pour ces camions que nous n'avions pas anticipé.

Si l'habillage est vraiment prévu, la question est de savoir quand il le sera. Certains affirment que l'option apparaîtra quelques mois après le lancement, prévu pour le 30 novembre.

Mais comme pour tout ce qui concerne le Cybertruck, plusieurs questions se posent, en particulier sur le choix de la couleur et le prix. L'habillage d'un grand véhicule comme le Cybertruck nécessitera probablement une facture plus élevée que celle du Model 3/Model Y, soit plus de 9 300 euros.

Voici d'autres vidéos du Tesla Cybertruck noir, partagées par Greggertruck sur X. Que pensez-vous du Cybertruck en noir mat, et quelle couleur souhaiteriez-vous ?