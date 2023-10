Quelle est l'importance de la taille du coffre lors du choix d'une voiture ? S'il s'agit de voitures de sport, ce n'est peut-être pas si important, mais pour toutes les autres voitures, c'est sans aucun doute l'une des exigences prises en compte par les acheteurs. D'autant plus qu'avec la hausse des prix, nombreux sont ceux qui doivent se tourner vers une voiture plus petite qui, de toute façon, doit souvent remplir le rôle de voiture familiale.

En effet, si l'on examine de près les résultats des ventes en Europe au cours du premier semestre 2023, on constate que bon nombre des modèles les plus performants sont également parmi les plus spacieux dans leurs segments ou catégories respectifs. Voici les meilleurs parmi les 25 premiers leaders du marché européen.

Segment A - Citadines - Fiat Panda

Il n'y a que deux modèles d'environ 3,6 mètres, qui représentent la "base" du marché et figurent dans le classement des meilleures ventes en Europe, et tous deux portent la marque Fiat. Cependant, la Fiat Panda et la Fiat 500 ne sont pas les plus spacieuses de leur gamme.

La Fiat Panda est considérée comme l'une des voitures les plus performantes et les plus polyvalentes du marché, mais son volume de coffre n'est que de 225 litres, alors que des concurrentes comme la Hyundai i10, la Volkswagen up !, la Kia Picanto et la Toyota Aygo X, de longueur similaire, dépassent toutes les 250 litres.

Fiat Panda City Life 2020 Fiat Panda, le coffre

Hors classement, la Fiat 500 est appréciée pour son look rétro, mais avec ses trois portes et son coffre de 185 litres seulement, elle ne figure certainement pas parmi les voitures les plus pratiques ou les plus spacieuses du segment A.

Voiture Position dans les ventes de l'UE Longueur Compartiment à bagages Fiat Panda 23 3,65 mètres 225 litres Fiat 500 8 3,57 mètres 185 litres

Segment B - Dacia Sandero

Parmi les voitures à hayon, on peut dire que la taille compte beaucoup, car quelques centimètres se traduisent immédiatement par des litres supplémentaires qui font toute la différence. La reine du segment est d'ailleurs celle qui a le gabarit le plus généreux, la Dacia Sandero, qui se retrouve également à la deuxième place du classement général des ventes grâce à son prix compétitif, mais aussi, on s'en doute, grâce à ses plus de 400 litres de volume de coffre.

Dacia Sandero 2020 Dacia Sandero 2020, le coffre

Elle est suivie par deux véritables institutions comme la Renault Clio et la Volkswagen Polo, qui font un peu plus de quatre mètres et entre 350 et 400 litres.

Voiture Position dans les ventes de l'UE Longueur Compartiment à bagages Dacia Sandero 2 4,08 mètres 410 litres Renault Clio 6 4,05 mètres 391 litres Volkswagen Polo 21 4,07 mètres 351 litres Opel Corsa 5 4,06 mètres 309 litres Peugeot 208 4 4,05 mètres 309 litres Citroën C3 20 3,99 mètres 300 litres Toyota Yaris 11 3,94 mètres 286 litres

Segment B-SUV - Dacia Duster

Les dimensions du Dacia Duster sont très proches de celles d'un modèle compact, même si, à d'autres égards, il est plus à l'aise dans le segment des B-SUV. Il en va de même pour le Volkswagen T-Roc, troisième du classement, qui a également été le troisième modèle le plus populaire sur le continent, sa base étant la même que celle de la Golf.

Volkswagen T-Roc 2022 Volkswagen T-Roc 2022, le coffre Dacia Duster 2023 Ford Puma Ford Puma, le coffre

Sur cette base, le titre de reine reviendrait donc à la Ford Puma, certainement celle des trois qui offre le plus d'espace par rapport à sa longueur de "seulement" 4,19 mètres.

Voiture Position dans les ventes de l'UE Longueur Compartiment à bagages Dacia Duster 10 4,34 mètres 478 litres Ford Puma 17 4,19 mètres 456 litres Volkswagen T-Roc 3 4,23 mètres 445 litres Peugeot 2008 12 4,30 mètres 434 litres Renault Captur 15 4,23 mètres 420 litres Toyota Yaris Cross 7 4,18 mètres 397 litres

Segment C - Volkswagen Golf

Il n'y a que trois berlines compactes dans le top 25 des voitures les plus vendues en Europe à la mi-2023, et la plus spacieuse des trois est la plus populaire et la moins encombrante. La Volkswagen Golf n'a jamais été l'une des compactes les plus généreuses, mais elle a toujours eu un bon volume de chargement en proportion.

Volkswagen Golf Volkswagen Golf, le coffre

Derrière elle, pratiquement à égalité, se trouve sa cousine Audi A3 dans la version Sportback à cinq portes, qui est toutefois légèrement plus longue. Elle est suivie par la berline Toyota Corolla.

Voiture Position dans les ventes de l'UE Longueur Compartiment à bagages Volkswagen Golf 9 4,28 mètres 381 litres Audi A3 Sportback 25 4,34 mètres 380 litres Toyota Corolla 22 4,37 mètres 361 litres

Segment C-SUV - Volkswagen Tiguan

La prochaine génération du Tiguan, déjà annoncée et prévue pour 2024, aura un coffre encore plus grand avec 652 litres annoncés, mais pour l'instant, le Tiguan actuel est déjà le plus spacieux des modèles de SUV compacts préférés du public européen.

Volkswagen Tiguan restylage 2020 Volkswagen Tiguan, le coffre

Il mesure un peu plus de 4,5 mètres, mais offre plus de 600 litres. Il est suivi par deux modèles coréens très performants, le Kia Sportage (le C-SUV le plus vendu en Europe) et le Hyundai Tucson.

Voiture Position dans les ventes de l'UE Longueur Compartiment à bagages Volkswagen Tiguan 18 4,51 mètres 615 litres Kia Sportage 13 4,51 mètres 587 litres Hyundai Tucson 16 4,50 mètres 546 litres Nissan Qashqai 19 4,42 mètres 504 litres Ford Kuga 24 4,63 mètres 475 litres

Segment D Break - Skoda Octavia

Avec une longueur de près de 4,7 mètres, la Skoda Octavia est passée de la catégorie des compactes à celle des moyennes, bien qu'en termes d'espace, comme tous les modèles du constructeur tchèque, elle se situe également au sommet du segment C. La plus populaire de toutes est la break, qui offre actuellement un volume impressionnant de 640 litres, mais en comparaison, la berline n'est pas loin derrière avec 600 litres.

Nouvelle Skoda Octavia break Nouvelle Skoda Octavia break, le coffre

La Skoda Octavia est plus spacieuse de plus de 100 litres que plusieurs modèles plus longs tels que la BMW Série 3, la Peugeot 508 SW et la Volvo V60. Elle n'est dépassée que par la Volkswagen Passat Variant, qui mesure 4,77 mètres. Naturellement, c'est aussi la plus spacieuse des 25 voitures les plus vendues en Europe au premier semestre 2023.

Voiture Position dans les ventes de l'UE Longueur Compartiment à bagages Skoda Octavia Break 14 4,68 mètres 640 litres

Segment D-SUV - Tesla Model Y

La voiture la plus vendue en Europe au premier semestre 2025 est également la seule voiture 100 % électrique du classement, elle est la plus grande avec 4,75 mètres de long et, sans la présence de la Skoda Octavia Break, elle serait également la plus grande avec un coffre d'une capacité de 600 litres. Il s'agit de la Tesla Model Y, dernière dans l'ordre d'arrivée mais première dans les préférences européennes.

Tesla Model Y Tesla Model Y, le coffre arrière Tesla Model Y, le coffre avant

En fait, le SUV de la société californienne pourrait être considéré comme la voiture la plus spacieuse du classement si l'on tient compte du grand compartiment avant de 117 litres, ce qui porterait le volume total disponible à un impressionnant 717 litres.