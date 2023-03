Alors que le Cybertruck de Tesla se rapproche de plus en plus de sa mise en production très attendue cet été, les analystes financiers s'expriment sur ce qu’ils estiment être la réelle influence à venir de ce modèle sur le marché automobile.

Dans un article publié sur Investing.com, la société financière Morgan Stanley a donné son avis sur le pick-up tout électrique de l'entreprise, déclarant que si beaucoup pensent que le fabricant américain de véhicules électriques peut vendre des centaines de milliers de Cybertrucks chaque année, le pick-up "sera plus probablement une voiture pour enthousiastes et acheteurs ayant une forme de culte pour ce modèle, dont le volume de distribution devrait être beaucoup plus limité", à environ 50’000 unités par an.

Ces commentaires interviennent malgré plus de 1,6 million de précommandes déclarées pour le Cybertruck de Tesla depuis sa révélation en 2019 et un grand battage médiatique en ligne, avec de nombreuses fuites et photos des prototypes en cours de développement publiées régulièrement sur les médias sociaux, bien que la firme Tesle reste très discrète sur tout, à l’exception de la date de début de la mise en production, prévue cet été.

Plus si exceptionnel que ça ?

"L'une des caractéristiques les plus intéressantes du truck est l'absence d'emblème Tesla sur son extérieur. Le truck lui-même est emblématique de l'entreprise et des risques qu'elle est prête à prendre pour repousser les limites et réinventer de nombreux aspects de ce que signifie être un constructeur automobile. Nous pensons que le Cybertruck a plus de valeur d'un point de vue culturel que d'un point de vue économique direct. Dans le même temps, nous encourageons nos lecteurs à se demander combien de Cybertrucks peuvent arriver en même temps à une conférence parents-professeurs ou à un match de football pour les jeunes avant de perdre un peu de cet indescriptible... quelque chose" !

En d'autres termes, ce que Morgan Stanley essaie de dire, c'est que même si beaucoup de gens semblent apprécier le design non conventionnel du pick-up électrique, il pourrait perdre une partie de son attrait une fois qu'il sera dans les rues et qu'il fera partie de la vie quotidienne.

"Nous avons passé un bon moment avec le cybertruck la semaine dernière à l'usine d'Austin. Mais d'un point de vue financier, il s'agit plutôt d'un 'side-show' par rapport à ce que fait Tesla aujourd'hui", ajoute l'article.

Le Tesla Cybertruck devrait entrer en production en unités limitées cet été, avec une montée en puissance prévue pour l'année prochaine. Pour ce faire, la marque américaine a redoublé d'efforts en matière d'embauche, publiant plusieurs nouveaux postes liés au Cybertruck sur sa page officielle d'offres d'emploi en ligne.