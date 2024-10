La division financière du groupe Volkswagen au Royaume-Uni versera plus de 28 millions de dollars à quelque 110 000 clients qui ont eu des difficultés de paiement et ont été victimes de mauvais traitements au cours des dernières années. En outre, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a infligé une amende de 6,9 millions de dollars au constructeur automobile, ce qui porte le coût total des défaillances financières de VW à 34,9 millions de dollars.

Cette amende est le résultat de l'enquête menée par la FCA sur des rumeurs selon lesquelles Volkswagen Finance aurait été très difficile à gérer ou aurait carrément refusé de travailler avec des clients en difficulté financière. En outre, la FCA a identifié des cas dans lesquels Volkswagen a prélevé des frais supplémentaires sur des personnes confrontées à des saisies. L'un de ces cas, rapporté par la FCA, concerne une personne à qui l'on a dit qu'elle devrait payer « 20 000 dollars » pour rendre sa voiture. Le rapport de la FCA fait également état de plusieurs cas où des frais de 252 € ont été facturés à des personnes faisant l'objet d'une saisie.

La FCA a identifié une période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2023, au cours de laquelle le groupe financier britannique de VW n'a pas tenu compte des intérêts de ces clients et ne les a pas traités équitablement, et n'a pas répondu aux besoins d'information de ces clients et n'a pas communiqué avec eux d'une manière claire, équitable et non trompeuse. Le rapport de 57 pages décrit un processus largement automatisé et rigide qui ne tenait pas compte des circonstances particulières et ne dévoilait pas aux propriétaires défaillants la possibilité de rattraper les paiements manqués.

Dans le cadre de l'accord conclu avec la FCA, VW Finance a institué des changements au sein de son réseau afin de mieux prendre en compte les circonstances individuelles des clients ayant du mal à effectuer leurs paiements. Il s'agit notamment de nouveaux processus de recouvrement et d'une meilleure communication à tous les niveaux.

"Pour beaucoup, une voiture n'est pas un plaisir, mais une nécessité pour le travail ou la vie de famille", a déclaré Therese Chambers, directrice exécutive conjointe de l'application et de la surveillance du marché à la FCA. "Volkswagen Finance a aggravé des situations personnelles difficiles en ne prenant pas en compte les besoins des personnes en difficulté. Il est normal qu'elle dédommage ceux qui ont souffert. Cette amende et ce dédommagement devraient indiquer clairement aux prêteurs qu'ils doivent soutenir correctement les personnes en difficulté financière."