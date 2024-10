La plupart des voitures de sport modernes sont assez agressives. Phares méchants, calandres massives, spoilers et élargisseurs d'ailes à profusion. Mais Volkswagen ne veut pas nécessairement que ses propres véhicules suivent cette voie. Dans une interview accordée à Top Gear, le responsable du design de la marque, Andy Mindt, a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à ce que les designs soient un peu plus conviviaux.

"Je pense que la plupart des gens ne veulent pas être les plus cools ou paraître agressifs en public. Ils veulent porter un costume et avoir une belle apparence extérieure tout en étant heureux et optimistes. Pourquoi être agressif ? Notre cœur de métier est le suivant : être les gentils."

Dans l'ensemble, les designs de Volkswagen sont plutôt bons ces derniers temps même si on a connu mieux. L'ID.Buzz possède la face avant caractéristique des dernières voitures du constructeur et, par ailleurs, une esthétique rétro sympathique. De plus, même les GLI et GTI, même avec leurs phares inclinés vers le bas et leurs calandres assez imposantes, ne semblent pas si en colère que ça parmi la concurrence.

Des designs retravaillés et pas qu'à l'extérieur

Mindt a également ajouté que l'entreprise travaillait beaucoup sur ses intérieurs de nouvelle génération. Les habitacles seraient encore améliorés en "supprimant" les garnitures bon marché et en dépensant plus d'argent pour des matériaux de haute qualité.

"Nous allons essayer d'éliminer les matières plastiques bon marché et d'investir cet argent dans les tissus et l'amélioration de la qualité, ce qui permet d'économiser de l'argent et signifie que nous pouvons l'utiliser ailleurs."

Volkswagen vient de lancer la Golf R 2025 et la Jetta GLI 2025, mais prévoit de lancer encore plus de voitures dans les prochaines années. La voiture la plus attendue sera sans doute la GTI électrique, qui, selon la société, sera "plus excitante" à conduire que la version à essence. On demande à voir...