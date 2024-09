Salaires, licenciements massifs et fermetures d'usines. C'est ce dont ont discuté le groupe Volkswagen et le syndicat IG Metall, mais les premières discussions n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente. Les deux parties ont déclaré qu'elles étaient loin d'un compromis et, tandis que le groupe menace de fermer certaines usines, les travailleurs se préparent à des grèves à partir du 1er décembre, le lendemain de l'expiration de l'actuel contrat de travail.

Pas de deuxième round

Le chef du personnel et négociateur en chef de la marque Volkswagen, Arne Meiswinkel, a déclaré à Automotive News Europe que la division devait "réduire les coûts en Allemagne pour rester compétitive. Cela nécessitera une contribution de la part des employés". La date d'un deuxième cycle de négociations n'a pas encore été fixée et le groupe a répété que la fermeture de certaines usines était de plus en plus probable, car elles sont obsolètes, selon le comité d'entreprise.

Ce que dit le syndicat IG Metall

Le syndicat, qui insiste sur une augmentation salariale de 7 %, a déclaré qu'il s'opposerait aux licenciements obligatoires et aux fermetures d'usines. Toutefois, à l'issue des discussions avec l'entreprise, la présidente du comité d'entreprise, Daniela Cavallo, a dû admettre que les partenaires sociaux n'avaient pas progressé dans leurs revendications.

Entre-temps, Stephan Weil, premier ministre du Land de Basse-Saxe, deuxième actionnaire de Volkswagen, a critiqué toute perspective de fermeture d'usine et Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, a déclaré à la presse spécialisée qu'à moyen terme, une solution réaliste pourrait consister à réduire les effectifs de l'entreprise de 30 000 personnes, soit environ 10 % de la main-d'œuvre totale en Allemagne.