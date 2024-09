Après l'arrêt de la production de la Polo en juillet, l'usine Volkswagen de Pampelune (située en Espagne) s'apprête désormais à assembler de nouveaux véhicules électriques. Bien sûr, la petite voiture allemande peut perdurer ; et à l'avenir, les exemplaires destinés à l'Europe seront construits en Afrique du Sud.

L'usine de Pampelune est en cours de reconstruction complète et les principales lignes d'assemblage sont en phase de modernisation pour adapter les processus de production liés à l'électrification. Il est prévu d'y assembler deux nouveaux modèles, un de Volkswagen et un de Skoda.

Galerie: Volkswagen Polo GTI restylée (2021)

La production des voitures électriques devrait commencer en 2026, et bien que l'identité des véhicules soit encore mystérieuse, tout indique qu'il s'agira de la VW ID.2 et de la Skoda Epiq. Tous deux auront la lourde tâche de générer du volume pour le groupe Volkswagen, sur le marché électrique, et de faire face à une concurrence de plus en plus rude dans ce secteur (principalement chinoise).

Un planning à tenir

Parallèlement, l'usine espagnole continuera de produire les actuels T-Cross et Taigo jusqu'à la fin de leurs cycles de vie respectifs (2026 ou 2027). Avec le départ de la Polo, le volume de production annuel sera réduit à 250 000 unités en 2024 et à seulement 150 000 en 2025.

En 2026, lorsque les nouvelles voitures électriques seront de la partie, le rythme augmentera à nouveau pour atteindre 200 000 exemplaires. 300 000 véhicules devraient être produits d’ici 2027.

Motor1.com La Polo a eu le droit à sa fête d'adieu à l'usine de Pampelune

Comme mentionné plus tôt, toute la production de la Polo a été transférée à l'usine de Kariega en Afrique du Sud. Jusqu'à la sortie de l'ID.2, Volkswagen fournira à toute l'Europe des unités de l'usine africaine. Cette décision intervient après plus de 40 ans de production de Polo en Espagne, où environ 8 422 161 exemplaires ont été fabriquées depuis 1984.

À Kariega (anciennement Uitenhage), non seulement la Coccinelle et le Transporter sont sortis des chaînes de montage, mais aussi la Citi Golf basée sur la Golf I jusqu'en 2009. Outre Kariega, la série Polo est également produite au Brésil dans les usines de São Bernardo Campo et Taubaté (SP).

Galerie: Volkswagen Polo (2021)