Leapmotor se lance dans l'aventure en France avec deux modèles : T03 et C10. La marque chinoise, contrôlée à 21% par Stellantis, a ouvert les commandes pour ses premières voitures, qui présentent toutes deux des caractéristiques intéressantes pour leurs catégories respectives.

Nous nous concentrons ici sur le C10, un SUV électrique du segment D, qui met l'accent sur le confort et la technologie, avec un intérieur spacieux et globalement bien conçu.

Leapmotor C10, le tableau de bord

Le tableau de bord du Leapmotor C10 présente un design moderne, caractérisé par l'absence de boutons physiques. Toutes les fonctions sont gérées par un écran central de 14,6 pouces, flanqué d'un tableau de bord numérique de 10,25 pouces.

Le volant est doté de deux rotors, semblables à ceux que l'on trouve dans les Tesla, et l'infodivertissement suit également le style des voitures d'Elon Musk. Il manque toutefois l'intégration avec Apple CarPlay et Android Auto.

Le système d'exploitation Leap OS 4.0 est connecté via le réseau 4G et reçoit des mises à jour via Internet. Ces mises à jour concernent non seulement l'infodivertissement, mais aussi les systèmes d'aide à la conduite et la gestion du groupe motopropulseur.

Leapmotor C10, finitions et matériaux

Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, l'assemblage est soigné et les espaces de rangement sont nombreux. En effet, on trouve au total quatre porte-gobelets dans le tunnel central, ainsi qu'un espace sous la console. De grandes poches sont également présentes dans les panneaux de porte.

La forme des sièges, en cuir synthétique, est classique, tandis que la sellerie est plutôt généreuse. Sur la version haut de gamme, on trouve également des fonctions de chauffage et de ventilation, ainsi que des réglages électriques.

Leapmotor C10, espace et coffre à bagages

L'architecture Cell-to-Chassis de Leapmotor permet d'intégrer la batterie directement dans la structure de la voiture et d'améliorer l'espace à bord (tout en augmentant la rigidité en torsion de la carrosserie). C'est aussi pour cette raison que l'habitabilité de la C10 est très importante et que même les personnes assises à l'arrière sont à l'aise, puisqu'il n'y a pas de tunnel central.

L'espace arrière du Leapmotor C10 Leapmotor C10, le coffre

Le volume du coffre est un peu moins abondant et se situe en dessous de la moyenne du segment. La capacité minimale est de 435 litres, avec la possibilité d'atteindre 1 410 litres en rabattant les sièges arrière. Il existe toutefois un compartiment avant (frunk) d'une capacité de 32 litres pour ranger quelques petits objets ou le câble de recharge.