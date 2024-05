Vous voulez faire de la course ? Les options qui s'offrent à vous sont quasiment illimitées. Le sport automobile de base est aussi diversifié qu'il ne l'a jamais été, avec des voies d'accès à la compétition pour tous les budgets. Parmi toutes les expériences de sport automobile dans lesquelles j'ai plongé, conduire une voiture de collection sur un circuit de course se place très près du sommet.

Sur le papier, les courses de voitures anciennes ne devraient pas être aussi attrayantes que cela. Les voitures sont plus lentes, leur entretien est généralement plus coûteux et, dans de nombreux cas, elles sont moins sûres que leurs homologues modernes. Pourtant, derrière le volant, conduire une voiture de course presque deux fois plus vieille que moi a été l'une des expériences les plus gratifiantes que j'aie jamais vécues.

BMW m'a donné la chance de faire quelques tours au volant de sa voiture de course 2002ti de 1970, construite par la légendaire société allemande Alpina, lors d'un récent test au Homestead-Miami Speedway, organisé par Brian Redman. La voiture a couru de temps en temps dans toute la Californie et a participé à des épreuves SCCA jusqu'en 1972. Elle est restée stockée pendant 24 ans avant que BMW of North America ne l'achète et ne la remette entièrement à neuf. En 2014, elle a été recouverte de sa livrée orange Alpina d'origine, qu'elle porte encore aujourd'hui.

Photos : DW Burnett pour Motor1

Avec des éléments tels que deux carburateurs, une boîte de vitesses à cinq rapports et des barres stabilisatrices d'origine, la 2002ti était déjà adaptée à la conduite haute performance, du moins selon les normes de 1970. Mais Alpina a poussé la plate-forme encore plus loin, en équipant la voiture de carburateurs Weber à tirage latéral, d'ailes évasées et de jantes en magnésium en trois parties.

Est-elle rapide ? Pas vraiment. Le quatre cylindres 2,0 litres de la ti développe plus de 200 chevaux et atteint un régime de 8 000 tr/min grâce à Alpina, de sorte que la vitesse en ligne droite n'est pas si mauvaise. Mais même avec des pneus slicks de course, la vitesse en virage est bien inférieure à celle d'une Miata de série.

Une petite bombe

Sa taille réduite, sa faible puissance et son manque de rigidité en torsion signifient que la voiture ne peut pas supporter les mêmes forces g latérales que les voitures plus récentes.

Mais cela n'a pas d'importance. Je vous mets au défi de trouver une voiture construite pour la piste qui soit aussi purement joyeuse que cette petite '02. Le moteur ronflant et plein d'entrain émet une sonorité extraordinaire, et le fait de glisser dans chaque virage et d'en sortir est la méthode par défaut pour gagner en vitesse. Cette voiture vous accueille à bras ouverts jusqu'à la limite et vous montre chaque détail à votre arrivée. Tout se passe à des vitesses très basses, il est donc extrêmement facile d'entrer et de sortir de la traction et d'explorer vos compétences. Et la voiture le fait sans le moindre soupçon d'hésitation ou d'inquiétude quant à la possibilité qu'elle se retourne et vous gâche la journée.

Photos : DW Burnett pour Motor1

Cette BMW est le type de voiture qui vous apprend à conduire. Il n'y a pas de direction assistée, pas d'aide à la conduite, ni d'autres accessoires pour vous distraire de l'acte de conduire. Il n'y a que vous et la voiture qui vous unissez pour exécuter la danse complexe des temps au tour. Les amateurs apprendront plus de cette voiture en un week-end qu'en une saison entière de sorties sur circuit au volant d'un nouveau Cayman GT4.

Il est vrai que l'on peut retrouver certaines de ces sensations dans des voitures plus récentes. Mais même après un seul tour au volant d'une machine ancienne, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intangible et de spécial ici. Qu'il s'agisse du châssis souple, de la boîte de vitesses bavarde, de la position assise inconfortable ou du pot d'échappement, tout cela est bien plus mémorable pour des raisons qui n'ont de sens que lorsque vous êtes en train de tirer la langue pour le cinquième virage d'affilée.

Pas simple, mais formateur

Piloter une voiture ancienne ne sera pas aussi simple qu'une voiture moderne, bien sûr. Il y a plus de choses qui se cassent et les pièces détachées sont plus difficiles à trouver. Ne soyez pas surpris si une petite chose vous fait perdre votre week-end ; après tout, Autozone n'a généralement pas de tuyaux de refroidissement pour des Alfa Romeo vieilles de 70 ans.

Cette BMW n'était pas parfaite lorsque je l'ai conduite. Les bagues du levier de vitesses avaient désespérément besoin d'être remplacées, et le disque de frein avant gauche était déformé, ce qui provoquait de sérieuses vibrations dès que l'on appuyait sur la pédale du milieu. Ceux qui sont habitués à ce que tout fonctionne pour eux n'apprécieront pas cet aspect des courses de voitures anciennes. Mais les vieilles voitures vous obligent à apprendre comment elles fonctionnent et comment les réparer.

Accepter que les pannes soient plus fréquentes signifie plus de travail à court terme, certes, mais aussi un plus grand bénéfice à long terme, non seulement en raison des compétences et de l'expérience que vous avez acquise, mais aussi du respect que vous avez gagné pour vos collègues et pour les voitures elles-mêmes.

La plupart des pilotes de voitures anciennes ne sont pas de riches play-boys dotés d'une équipe de soutien. Comme vous et moi, ce sont des gens qui ont un pick-up, une remorque et quelques outils. Si vous avez besoin d'aide pour déposer un échappement ou purger des freins, il est très probable que quelqu'un d'autre dans le paddock vous aidera. C'est la nature même du propriétaire d'une voiture classique.

Photos : DW Burnett pour Motor1

Si vous vous êtes déjà promené dans le paddock lors d'un week-end de course de voitures anciennes, vous savez de quoi je parle. Tout le monde est un peu plus détendu, et il y a un peu plus de camaraderie que lors d'un événement de ce genre. Chacun comprend que ces voitures ne sont pas les meilleures des meilleures, et que tout le monde est là pour profiter, plutôt que de tenter le tout pour le tout en se battant pour un minuscule trophée. De plus, le paddock ressemble davantage à une exposition de voitures qu'a une pitlane de compétition. La plupart des courses de voitures anciennes sont remplies d'une grande variété d'icônes européennes et américaines, toutes plus belles les unes que les autres.

Alors, la prochaine fois que vous envisagerez de vous lancer dans la course automobile, consultez d'abord la section des petites annonces historiques.

