Il y a quelques années, Stefan Weckbach, alors ingénieur en chef de la Porsche Taycan, a construit un étrange prototype.

"Il est venu me voir avec une Taycan d'apparence normale, avec deux sièges baquets et plus de puissance", a expliqué Lars Kern, pilote d'essai chez Porsche, à Motor1 lors de la présentation de la voiture en Espagne.

"Il m'a demandé si je pouvais la conduire. J'ai regardé les pneus et ce sont des Pirelli Corsas de la Panamera. Je me suis dit 'Ok, ça a l'air bien', et nous avons roulé dans la Weissach. Il n'y avait même pas de plaque d'immatriculation et la voiture semblait voler".

Le successeur de Weckbach, Kevin Giek, a relancé le projet quelque temps plus tard. Le cahier des charges consistait essentiellement à construire le véhicule électrique ultime, et aucune idée n'était trop saugrenue. Il s'agissait d'un véritable effort de création. L'équipe de développement était réduite et ne rendait compte qu'à Giek et au conseil d'administration de Porsche : pas d'encadrement intermédiaire, pas de processus d'approbation complexe, une liberté de construction presque sans précédent.

La Turbo GT présente un certain nombre d'améliorations par rapport à la Taycan Turbo S. Un nouveau convertisseur au carbure de silicium pour le moteur arrière porte la puissance totale à 1 092 chevaux lors de l'utilisation du contrôle de lancement (1 019 chevaux lorsque le mode Attack est activé, et 777 chevaux à tous les autres moments). Les ingénieurs ont gagné un peu de poids en renonçant à des éléments de luxe tels que la porte de charge à ouverture électrique et les portes-passagers à fermeture progressive.

Dans le cas de la version Weissach, Porsche a entièrement supprimé les sièges arrière. La voiture de série et celle du Pack Weissach reçoivent toutes deux un traitement aérodynamique unique, cette dernière étant dotée d'un aileron arrière fixe. Les jantes forgées de 21 pouces sont uniques et les pneus de série sont les nouveaux P-Zero R de Pirelli, tandis que le très adhérent Trofeo RS est proposé en option. La Porsche Active Ride, le brillant système de suspension active du constructeur, est également de série. Elle élimine presque totalement le tangage, le roulis et la plongée (le système ne compense pas la déflexion des pneus).

Des mesures extrêmes comme la suppression des sièges arrière ou l'ajout de pneus Trofeo RS sur mesure n'auraient pas été possibles si la Turbo GT avait été développée comme un modèle Porsche ordinaire.

"C'est un peu fou", explique Christian Müller, ingénieur en chef de la Turbo GT. "Au début, nous nous demandions s'il fallait enlever ceci, cela, cela et cela. Mais nous avons eu le sentiment que c'était une bonne chose d'aller de l'avant de manière radicale... Il faut aller un peu plus loin que les autres".

"Ce sont toutes les petites idées et les petits ajustements qui ont rendu les voitures si spéciales", nous dit Kern. "Je veux dire que tout le monde avait le droit de proposer une idée et que tout passait par Christian pour arriver à Kevin, qui disait : "Oui, tout ce qui peut rendre cette voiture plus rapide, nous devons le faire".

Müller affirme que la Turbo GT n'est pas simplement une réponse à la présence de Tesla au Nürburgring - une Model S Plaid avec le Track Package en option a réalisé un temps de 7:25.231 en 2023, dépassant les 7:33.35 de la Taycan Turbo S en 2021. Mais Müller admet que la Nordschleife est comme le "salon" ou le jardin de Porsche. L'entreprise prend les chronos du Nürburgring très au sérieux, et voulait donc certainement ravir la couronne à Tesla. Et en effet, avec les 7:07.55 de Kern, la Turbo GT n'est pas seulement la berline électrique la plus rapide au Nürburgring, mais la berline la plus rapide tout court. Elle n'est qu'à deux secondes près plus lente que la voiture électrique la plus rapide à avoir parcouru le circuit, l'hypercar Rimac Nevera.

Ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est qu'en dépit de sa vitesse, la Turbo GT est accessible et conviviale. Amusante, même. En d'autres termes, elle n'est pas seulement une machine à faire des tours. Kern a ajouté :