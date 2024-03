La "Taycan la plus dynamique de tous les temps" sera officialisée plus tard dans la journée en tant que version plus puissante de la voiture électrique de Porsche. Probablement dotée du suffixe "Turbo GT", la berline électrique haute performance aura les Tesla Model S Plaid et Lucid Air Sapphire dans sa ligne de mire. Elle s'est déjà illustrée en établissant un record du tour du Nürburgring pour les modèles purement électriques.

Porsche est resté très discret sur la Taycan Turbo GT, mais les photos espions de prototypes avec peu de camouflage circulant sur le Ring ont révélé une carrosserie plus agressive. Le pack aérodynamique complet comprendra l'aileron arrière et des modifications plus subtiles pour améliorer le flux d'air. Les ingénieurs de Zuffenhausen ont peut-être mis la Taycan au régime avant de l'envoyer à la salle de sport pour qu'elle prenne du muscle. Une hypothèse logique puisque le Cayenne Turbo GT a lui aussi gagné en puissance et perdu du poids.

Photos Porsche Taycan GT 2024

17 Photos

Nous devrons attendre pour voir si les rumeurs concernant un troisième moteur se concrétisent, mais même sans lui, la puissance combinée devrait atteindre les quatre chiffres, au moins avec une fonction de suralimentation. Il faut s'attendre à des accélérations fulgurantes, car l'augmentation de la puissance et la réduction du poids devraient permettre d'atteindre le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. Il y a fort à parier que nous verrons la Porsche de série la plus puissante de tous les temps, bien que ce titre soit temporaire puisque la supercar Mission X a de fortes chances d'entrer en production.

Soyons réalistes : la Porsche Taycan Turbo GT ne sauvera pas notre fragile planète grâce à son groupe motopropulseur électrique. L'objectif est de montrer qu'un véhicule électrique ne se contente pas d'être absurdement rapide en ligne droite. Elle peut être amusante à conduire sur un circuit, malgré un poids à vide qui restera certainement élevé. La conduite à plein régime épuisera la batterie à un rythme beaucoup plus élevé, mais c'est un sacrifice que les propriétaires sont prêts à faire.

Quant à son prix, une Taycan Turbo S de 2025 coûte déjà la coquette somme de 215 207 €. Porsche devrait facturer au moins 18 280 euros supplémentaires pour le nouveau joyau de la gamme. Avec les options, vous finirez probablement par dépenser au moins un quart de million d'euros.

La nouvelle Porsche Taycan bat la Tesla Model S au Nürburgring