Tout le monde, ou presque, réalise des Porsche 911 restomod, la plupart d'entre elles suivant le modèle établi par Singer, mêlant ingénierie moderne et respect absolu du passé. Mais aux Pays-Bas, KC Performance fait quelque chose de différent. Il a construit une 993 équipée d'une transmission PDK.

Et il ne s'agit pas d'un changement complet de transmission. La Porsche 993 conserve son flat-six d'origine refroidi par air, même s'il a été modifié pour fonctionner avec la nouvelle transmission. KC Performance construit toutes sortes de restomods au-delà des Porsche pour des clients individuels, mais travaille également avec d'autres ateliers. C'est son expérience en matière d'électronique moderne pour les moteurs 911 refroidis par air qui l'a conduit sur cette voie particulière.

Kazimir von Hooijdonk, l'un des cofondateurs de KC Performance, estimait que certaines anciennes 911 plus puissantes laissaient à désirer. Lorsque l'on augmente la puissance, il faut un embrayage plus puissant, ce qui signifie presque invariablement une action plus lourde sur la pédale. Il n'en est pas fan, et il soupçonne ses clients de ne pas l'être non plus.

"Nous avons quelques clients qui possèdent des 911 et des 964, mais ils les laissent au garage sans les conduire", explique-t-il à Motor1. "Parfois, ils les conduisent, le dimanche par exemple, pour faire un petit tour, mais ils ne les conduisent jamais pendant la semaine."

Dommage, selon lui. Les voitures sont faites pour être appréciées. L'atelier a beaucoup d'expérience dans le remplacement de boîtes automatiques ZF à huit rapports dans des voitures plus anciennes. L'idée d'associer l'excellente boîte à double embrayage moderne de Porsche à une 911 refroidie par air s'est donc imposée naturellement. Les avantages sont les mêmes que ceux d'une boîte PDK par rapport à une boîte manuelle sur une voiture neuve : plus de performances, plus de convivialité et, dans une moindre mesure, de meilleurs rapports de démultiplication.

Mais le montage est compliqué. KC Performance conçoit et usine sa propre plaque d'adaptation pour coupler le moteur et la transmission. M. Von Hooijdonk explique que tout bon atelier disposant d'un ingénieur maîtrisant SolidWorks peut concevoir ce genre de choses, mais que peu d'entre eux sont capables d'effectuer un travail CNC suffisamment précis pour fabriquer la pièce en aluminium. KC Performance installe également un nouveau volant moteur avec un capteur de position du vilebrequin intégré, ainsi qu'un corps de papillon à commande électronique. Le papillon lui-même est une pièce Porsche, mais la pédale provient d'une BMW série 3 de la génération E90. KC Performance travaille beaucoup avec BMW et connaît donc bien le vaste catalogue de pièces du constructeur. Il se trouve que la pédale E90 convient parfaitement.

Mais le projet ne se résume pas à un simple assemblage, et c'est là que l'expertise de KC Performance intervient. En plus de l'accélérateur électronique, KC Performance équipe le moteur d'une injection moderne et d'un allumage électronique, ainsi que d'une poignée d'autres capteurs. Un calculateur de deuxième monte utilisant une cartographie personnalisée dirige les conversations entre le moteur et la transmission. Cela permet évidemment à l'ensemble du système de fonctionner, mais cela dévoile également une grande flexibilité. Il est possible d'établir des cartographies d'accélérateur "confort" et "sport", et si l'on abandonne le contrôleur de transmission Porsche de série, on peut même régler la façon dont la transmission elle-même passe les rapports.

"Si vous regardez la boîte de vitesses d'une voiture [GT3 RS], vous verrez qu'elle s'enclenche brusquement. Nous pouvons faire la même chose", explique M. von Hooijdonk. D'un autre côté, KC Performance peut également faire en sorte que les changements de vitesse soient aussi fluides que ceux d'une 911 Carrera ordinaire.

Si vous souhaitez conserver l'aspect d'origine, KC Performance peut faire fonctionner le système avec le levier de vitesse Tiptronic d'origine ou l'adapter au levier PDK plus moderne. Il est également possible de passer les vitesses manuellement à l'aide des interrupteurs à bascule Tiptronic situés sur le volant.

La PDK offre également des possibilités intéressantes. Tout ce matériel supplémentaire ajouté au moteur permet d'utiliser un contrôle de traction moderne, et les rapports plus courts de la boîte de vitesses à sept rapports peuvent influencer le réglage du moteur. Si KC Performance a réalisé sa première conversion PDK sur une 993, la préférée de von Hooijonk parmi toutes les 911 refroidies par air, n'importe quelle 911 refroidie par air peut être équipée de la sorte. L'atelier est même en train de construire une 930 Turbo à transmission intégrale avec PDK pour un client, et cette voiture recevra même le système ABS d'une BMW E46 M3.

Il a fallu 1 500 heures à KC pour réaliser ce premier échange PDK, mais maintenant que le gros du travail a été fait, les futures voitures prendront beaucoup moins de temps. Selon M. Von Hooijdonk, même la création des cartographies du moteur et de la transmission ne devrait prendre que quelques heures sur le banc d'essai, puisque KC Performance dispose déjà d'une base de travail grâce à cette 993. Mais ce n'est pas donné. Comptez environ 50 000 euros, en fonction de la configuration souhaitée.

En fin de compte, il s'agit d'une question de maniabilité. "Je pense que la différence entre nous et beaucoup d'autres entreprises, c'est que nous voulons que vous puissiez utiliser [la voiture] toute la journée, tous les jours, et la conduire au travail sans faillir", explique M. von Hooijdonk.

L'entreprise est également fière de ce qui est inhabituel. De nombreux ateliers de restomodage peuvent prendre des pièces du commerce, les monter sur un vieux châssis et dire que c'est bon. KC Performance fait de la vraie R&D.