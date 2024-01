L'éphémère 912 constituait pour Porsche son entrée de gamme. Elle était équipée d'un moteur quatre cylindres au lieu du six cylindres plus puissant de la 911, et a été vendue de 1965 à 1969 comme la voiture de sport la moins chère de Zuffenhausen, succédant directement à la 356. Cependant, cette 912c personnalisée est tout sauf abordable, elle coûte 400 000 € !

Construite par KAMM en Hongrie, la Porsche 912c est dotée d'un kit de carrosserie en fibre de carbone qui lui permet de perdre plus de 300 kg sur la balance. Ce restomod affiche désormais un poids remarquablement bas de 699 kg et est disponible avec une carrosserie apparente en fibre de carbone ou une carrosserie peinte. Ce régime draconien présente un autre avantage : la répartition des masses est désormais de près de 50:50.

Si vous avez une Porsche 912 dans votre garage, KAMM ne vous facturera que 360 000 € pour la construction. C'est encore beaucoup d'argent pour la "911 du pauvre", mais le spécialiste hongrois de la 911 procède à une révision complète de la voiture. Il installe un plus gros moteur de 2,0 litres qui tourne à 7 200 tr/min et dispose d'une injection électronique. Ce quatre cylindres refroidi par air développe 190 ch, soit plus du double de la puissance d'origine du petit moteur de 1,6 litre hérité de la 356 SC.

La 912c est également disponible dans une configuration semi-carbone qui pèse 750 kg. Elle coûte 360 000 € ou 320 000 € si vous fournissez la voiture donatrice. Les livraisons devraient commencer début 2024, et KAMM promet qu'il n'y aura pas deux voitures identiques.

Porsche a construit près de 30 000 coupés et environ 2 500 Targas au cours des cinq années d'existence de la 912, mais on ne sait pas combien ont survécu aux 60 années écoulées.