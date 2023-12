Alors que l'heure des bons repas de fin d'année se fait encore attente, il faut bien se trouver des activités pour passer le temps. Nous vous avons déjà proposé de tester votre culture, automobile évidemment, continuons donc sur notre lancée.

Avec des questions parfois faciles, parfois plus difficiles, des thèmes divers et variés mêlant voitures anciennes et actualités les plus fraîches, l'heure est venue de se tester sur la Renault Clio Williams, un mythe que l'on ne devrait plus présenter.

Allez, c'est à vous de jouer !