Un peu plus d'un mois et demi après avoir découvert la toute nouvelle génération de DS 4, voici que l'on en sait un peut plus sur ses prix. Et si le constructeur français assure dans son communiqué que la gamme débutera à "moins de 30'000 €", c'est la version haut de gamme baptisée La Première qui dévoile son tarif... la première !

Et il faut compter sur un prix qui double presque par rapport à la futur version d'entrée de gamme puisque cette nouvelle DS 4 La Première est facturée à partir de 47'100 €. Évidemment, pour ce prix là, vous avez le droit à la totale niveau équipement. On fait le tour.

Finition très spéciale

Cette édition de lancement est une finition qui se veut très exclusive. À commencer par l'extérieur, avec un choix parmi deux teintes de carrosserie, soit Gris Lacqué, soit Cristal Pearl. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, le pavillon sera lui en noir, tout comme la calandre à l'avant avec des "pointes de diamants chromées" et un badge avec un "1" sur le bout du capot.

Les feux arrière aussi sont fumés, tandis que les bas de caisse et les cadres de vs latérales sont aussi en noir. Dernier élément esthétique distinctif à l'extérieur : les jantes de 19 pouces "Sevilla".

À l'intérieur, une fois de plus, DS souhaite mettre à l'honneur le savoir-faire de ses artisans. L'habillage Opéra intègre du cuir Nappa Crun Criollo qui court de la console centrale aux contreforts de portes, en passant par les sièges façon bracelet, lesquels sont massants et chauffants à l'avant. Le volant en cuir peine fleur est gainé à la main, tandis que l'on note encore quelques détails de finition en bois de frêne.

De l'hybride rechargeable au menu

Venons-en aux technologies et motorisation. Évidemment la DS 4 La Première fait le plein de technologies, que ce soit le nouvel affichage tête haute, la commande gestuelle pour l'infodivertissment, mais aussi les feux matriciels et directionnels, l'amortissement piloté, la conduite autonome de niveau 2...

Côté moteurs, il y a le choix entre trois possibilités :

E-Tense 225 hybride rechargeable

PureTech 180 Automatique essence

PureTech 225 Automatique essence

Réservation en ligne

DS souhaite privilégier la réservation en ligne pour cette nouvelle DS 4 La Première. Et pour ce faire, il propose pour toute réservation en ligne, et sans supplément, du système HiFi Focal electra (14 haut-parleurs et 690 Watts), mais assi le toit ouvrant et la borne de recharge DS Wall Box pour ceux qui choisiraient la motorisation hybride rechargeable.

Limitée, cette édition de lancement DS 4 La Première verra ses premiers exemplaires livrés en fin d'année 2021.