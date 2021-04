Si vous êtes amateur d'engins militaires, vous devez certainement connaître la firme française Arquus, anciennement Renault Trucks Defense (RTD), le département qui a été vendu au groupe Volvo en 2001. La marque vient de présenter son dernier modèle, le Scarabée, un tout-terrain militaire pouvant embarquer jusqu'à quatre personnes.

Ce modèle est adapté pour des missions de reconnaissance et est conçu afin de pouvoir accueillir des équipements dédiés au combat, comme de l'armement notamment. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en le voyant en photos, l'Arquus Scarabée est plus proche de nos véhicules de série qu'il n'y paraît. Pas techniquement, c'est certain, mais plutôt au niveau du groupe motopropulseur puisqu'il accueille une motorisation hybride, une première pour un engin de ce type selon Arquus.

Dans le détail, l'Arquus Scarabée est doté d'un V6 diesel de 300 chevaux et d'un moteur électrique de 100 chevaux pour une puissance cumulée d'environ 400 chevaux. Le véhicule peut atteindre la vitesse de 130 km/h. Le bloc électrique est alimenté par une petite batterie d'une capacité de 12 kWh lui permettant de parcourir quelques kilomètres en mode 100 % électrique. De quoi lui permettre d'évoluer sans rejeter d'émissions polluantes, même si ce n'est pas sa vocation première, puisque cela lui permet surtout d'être silencieux. Un atout non-négligeable pour un engin militaire.

Le moteur thermique de l'Arquus Scarabée permet, lorsqu'il tourne au ralenti, de recharger la batterie, tandis que la capacité électrique du véhicule peut alimenter également des appareils énergivores tels que des drones ou des systèmes de guidage laser. Le véhicule est équipé d'autres systèmes assez étonnants, dont quatre roues motrices et directrices.

Jusqu'ici, rien d'incroyable puisque, dit comme ça, c'est exactement ce que propose une nouvelle Mercedes-Benz Classe S par exemple. Sauf que l'Arquus Scarabée bénéficie d'un contrôle électronique permettant de faire tourner les roues arrière jusqu'à se retrouver parallèles aux roues avant. Ainsi, cela permet au Scarabée de se déplacer de côté. Parmi les autres spécificités techniques, le véhicule a le droit à une hauteur de caisse ajustable et des barres anti-roulis détachables. La structure est constituée d'une cellule renforcée à base d'aluminium en guise d'habitacle et de berceaux avant et arrière accueillant les éléments mécaniques.

Plusieurs configurations sont disponibles, avec notamment la possibilité d’équiper le modèle d’une tourelle TTOP Hornet agrémentée, au choix, d'une mitrailleuse de 12,7 millimètres ou d'un canon de 30 millimètres. De quoi le distinguer du Rezvani Tank, un SUV américain qui lui ressemble beaucoup, mais qui, a contrario de l'engin militaire français, est disponible pour le grand public.