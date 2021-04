Les prix des carburants varient d'un pays à un autre. On ne débourse en effet pas la même somme d'argent pour une même quantité d'essence en France qu'en Inde par exemple. Mais alors, dans quel pays se trouve l'essence la moins chère au monde ? Et la plus chère ?

Pour vous aider à y voir plus clair, Budget Direct (assureur australien) a créé une carte interactive référençant le prix au litre de l'essence et du diesel pour chaque pays. Plus la couleur que porte un pays est foncée plus son essence est chère. À ce petit jeu, et au premier coup d'œil, on ne peut pas dire que l'essence distribuée dans les stations essence françaises soit bon marché, c'est en fait tout le contraire.

D'après les données récoltées en février 2021, le litre de diesel en France coûte 1,61 dollar soit 1,35 €. Il faut quitter l'Europe pour payer son essence moins cher, comme au Kazakhstan où le litre de diesel coûte 0,43 dollar (0,36 euro). C'est seulement 0,38 dollar (0,32 euro) au Turkménistan, 0,21 dollar (0,18 euro) en Algérie et 0,13 dollar (0,11 euro) en Arabie Saoudite.

Cette carte nous apprend que l'essence la plus chère est en Centrafrique. Là-bas, le litre d'essence est facturé à 2,027 dollars (1,69 euro). En ce qui concerne le diesel, il est le plus onéreux en Suède où le litre revient à 1,809 dollar (1,51 euro).

Le coût du carburant est une chose, son abordabilité en est une autre. En effet, remplir son réservoir d'essence n'a pas le même impact sur son budget selon que l'automobiliste vive dans un pays riche ou pauvre. Pour cette raison, l'étude montre également les pays dans lesquels les carburants sont les plus et les moins abordables. Pour ce faire, un pourcentage a été calculé en fonction du coût que représente l'achat de 80 litres d'essence par rapport au salaire mensuel moyen du pays.

Il se trouve qu'en France, nous sommes plutôt bien lotis car cela ne représente que 4,8 %. Au Burundi, 80 litres d'essence représentent 576% du salaire mensuel moyen, il n'y a pas pire ! Finalement, malgré un prix au litre moins cher que dans le reste du monde, c'est en Afrique que l'essence est la moins abordable (comme les revenus sont bas).