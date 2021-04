Vous êtes nombreux à aimer les breaks et, avouons-le, Audi joue un rôle important dans ce segment de marché destiné avant tout aux familles. Lorsqu'on parle de breaks Audi performants, les modèles RS 4 et RS 6 Avant sont les premiers noms qui viennent à l'esprit.

Nous avons déjà vu une course entre toutes les générations d'Audi RS 4 Avant, maintenant, il est temps de voir quatre générations de l'Audi RS 6 Avant s'affronter dans une course en ligne droite. Bien sûr, la vidéo provient de Carwow, qui a organisé la précédente course deux ans en arrière.

Avant de commencer avec la vidéo ci-dessus, laissez-nous vous donner un aperçu de chaque concurrent dans cette course.

La plus ancienne de ces voitures est la RS 6 de génération C5, équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,2 litres développant 450 chevaux (331 kilowatts) et un couple de 580 Nm.

Vient ensuite la génération C6, équipée d'un moteur V10 biturbo de 5,0 litres, similaire à celui que l'on trouve derrière les sièges de l'Audi R8 et de la Lamborghini Huracan. Il développe une puissance de 580 ch (426 kW) et un couple de 650 Nm.

Présentée pour la première fois en 2013, la génération C7 est propulsée par un V8 biturbo de 4,0 litres, et cette version Performance produit 605 ch (445 kW) et un couple de 750 Nm. Enfin, la C8 est également propulsée par un V8 biturbo qui développe 600 ch (441 kW) et 800 Nm de couple.

Tous ces breaks sont équipés de la transmission intégrale Quattro avec différents types de transmission. La plus ancienne RS 6 Avant C5 est la plus légère du lot, tandis que la plus lourde est la dernière C8 qui pèse 2150 kg.

Qui remporte la course selon vous ? Et que pouvez-vous dire des résultats ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.