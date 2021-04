Lorsque le premier jeu Gran Turismo® est arrivé sur la Playstation de Sony en 1997, il a changé à jamais les jeux de courses automobiles. Le choix large des voitures, son attrait visuel et l'accent mis sur la physique du monde réel en ont fait un succès immédiat auprès des joueurs. Cependant, personne n'aurait imaginé qu'un jour, Gran Turismo® deviendrait un sport olympique. Et pourtant, nous sommes là, à parler de ce sujet 24 ans plus tard.

Ce n'est vraiment pas une blague. Le 22 avril, le Comité international olympique (CIO) a annoncé que Gran Turismo® ferait partie de la toute première série olympique virtuelle. Le titre de course rejoint le cyclisme, l'aviron, la voile et le baseball virtuels, autant d'événements sous licence olympique qui utiliseront diverses plates-formes des éditeurs de jeux pour la compétition. La série virtuelle démarre le 13 mai et se termine le 23 juin, avant les Jeux olympiques traditionnels prévus en juillet à Tokyo.

"La série olympique virtuelle est une expérience numérique olympique nouvelle et unique qui vise à accroître l'engagement avec de nouveaux publics dans le domaine de l'e-sport", a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. "Sa conception est conforme à l'Agenda olympique 2020+5 et à la stratégie numérique du CIO. Elle encourage la pratique du sport et promeut les valeurs olympiques, avec un accent particulier sur la jeunesse."

À ce stade, vous vous demandez probablement comment fait-on pour intégrer l'équipe de course olympique numérique. Avec seulement quelques semaines entre cette annonce officielle et le début des jeux olympiques, on peut supposer que de tels plans ont été élaborés dans les coulisses depuis un certain temps déjà.

Nous disons "vraisemblablement" parce que le CIO ne donne pas de détails supplémentaires, à part ce que nous avons mentionné plus haut, à savoir que la compétition se déroulera sur les plateformes des éditeurs. Les personnes intéressées - qu'il s'agisse de joueurs ou de simples spectateurs - sont invitées à garder un œil sur le site olympicchannel.com pour obtenir plus d'informations.

Vous vous rappelez quand vos parents vous criaient dessus parce que vous jouiez trop aux jeux, en disant que vous n'arriveriez à rien ? Il s'avère que le jeu vidéo peut vous rendre champion olympique, nous vivons une drôle d'époque.