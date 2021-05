Un drag racer digne de ce nom ne se contente pas d'être très puissant. La sécurité est également une préoccupation majeure et importante, les responsables de la piste appliquant souvent les règles de manière stricte et sans état d'âme. Ce sont ces règles qui ont conduit à l'expulsion de la Chevrolet Corvette C8 la plus rapide du monde de LS Fest, car le coupé était un peu trop rapide pour la piste...

La Corvette, nommée à juste titre Phoenix après avoir subi une reconstruction et un renforcement importants, est capable de développer plus de 1200 chevaux. Au début de l'année, elle a battu le record du quart de mile (402 mètres) en 9,41 secondes à 233,5 km/h. La dernière sortie de la voiture n'aura pas été plus rapide que ça, mais elle a enfreint les règles du circuit. La voiture, qui est autorisée à rouler sur la voie publique, a réalisé un temps inférieur à 10 secondes sur le quart de mile, ce qui n'est pas acceptable.

Le LS Fest s'est appuyé sur les règles de sécurité et de vitesse de la NHRA, ce qui signifie que les voitures qui ne dépassent pas les 10 secondes doivent être dotées d'un grand nombre de dispositifs de sécurité destinés à assurer la sécurité du conducteur et des spectateurs (cage de sécurité, réservoir de carburant, arrêt d'urgence, etc). La Corvette a réalisé un temps de 9,71 secondes à 233,08 km/h (à 9:50 de la vidéo), ce qui a amené les responsables de la piste à demander à Emelia Hartford et à son équipe de partir, n'acceptant pas les performances de la Corvette et surtout son manque de dispositifs de sécurité.

La Corvette n'a pu faire qu'un seul tour avant d'être expulsée, mais il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles. Même si l'équipe avait modifié les réglages de la voiture dans l'espoir de rester au-dessus de la limite des 10 secondes, la Corvette a tout de même affiché des performances impressionnantes qui font que Hartford et son équipe espèrent que la voiture pourra atteindre les 8 secondes à l'avenir.

L'augmentation de la puissance devrait certainement aider. "Nous sommes arrivés avec des voitures en état de marche, et nous repartons avec des voitures en état de marche", explique Hartford vers la fin de la vidéo, ce qui finalement, pour ce genre d'événement, est toujours un petit exploit !