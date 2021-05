Depuis que la Chevrolet Corvette C8 a été présentée, on a eu le temps de voir un certain nombre de préparations, donnant à la supercar des personnalités plus ou moins exotiques. Et voici que l'on découvre désormais un exemplaire un peu particulier, appartenant à un joueur de basket de la NBA.

C'est le joueur des Utah Jazz Jordan Clarkson qui s'est fait un petit plaisir en s'offrant une Corvette C8, en version décapotable. Et oui, elle est... beige !

N'hésitez pas à faire défiler les photos du post Instagram ci-dessus pour voir la voiture sous toutes les coutures. C'est Champion Motoring à San Diego, en Californie, qui s'est chargé de réaliser la customisation de la C8 voulue par Jordan Clarkson, et qui a publié les photos. La bonne nouvelle, c'est que cette teinte extérieure de la carrosserie ne serait en réalité pas une peinture, mais un wrap la recouvrant entièrement.

Nommée "Gloss Ivory" , que l'on pourrait traduire par "ivoire brillant", cette teinte se retrouve sur absolument toutes les parties extérieures de la voiture. Jusqu'au entrées latérales qui font rentrer l'air jusqu'au moteur.

On notera également le choix des jantes, plutôt étonnant pour une Corvette, un peu façon "jantes fils". Sans oublier les feux arrière fumés. Voilà qui complète le look singulier de cette Corvette entièrement customisée. Pas sûr d'être très fan de l'ensemble, mais après tout, les goûts et les couleurs... Et puis ce n'est pas notre voiture ! Une chose est sûre, c'est que malgré une certaine sobriété dans le choix de la couleur de sa voiture, le joueur de basket ne risque pas de passer inaperçu au volant de son bolide. Et après tout, ne serait-ce pas là la finalité ?